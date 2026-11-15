Κατσικάκι με χυλοπίτες στον φούρνο: Βήμα βήμα η συνταγή – Το κυριακάτικο φαγητό που θα μοσχοβολήσει όλο το σπίτι

Η διαδικασία απαιτεί συνολικό χρόνο δύο ωρών για την προετοιμασία και το μαγείρεμα, ενώ η προσθήκη τριμμένης μυζήθρας στο σερβίρισμα απογειώνει τη γεύση του πιάτου

Ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά φαγητά της ελληνικής κουζίνας, το κατσικάκι με χυλοπίτες στον φούρνο συνδυάζει τρυφερό κρέας, πλούσια σάλτσα ντομάτας και λαχταριστά ζυμαρικά. Το κατσικάκι σιγομαγειρεύεται στην κατσαρόλα μέχρι να μαλακώσει και στη συνέχεια ολοκληρώνεται στον φούρνο μαζί με τις χυλοπίτες, οι οποίες απορροφούν όλα τα αρώματα και τη νοστιμιά της σάλτσας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα χορταστικό, ζουμερό φαγητό, ιδανικό για το οικογενειακό τραπέζι της Κυριακής. Λίγη τριμμένη μυζήθρα στο σερβίρισμα απογειώνει τη γεύση και ολοκληρώνει ένα πιάτο που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο.

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Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 1 ώρα και 45 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 2 ώρες

Μερίδες: 4-5

Δυσκολία: Εύκολη

Υλικά

1½ κιλό κατσίκι (μπούτι ή χεράκι), κομμένο σε μερίδες

¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

3 ώριμες ντομάτες, τριμμένες

4 κόκκους μπαχάρι

1 φύλλο δάφνης

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

500 γρ. φαρδιές χυλοπίτες

Τριμμένη μυζήθρα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ζητάμε από τον κρεοπώλη να κόψει το κατσικάκι σε μερίδες. Τρίβουμε το κρέας με μισό λεμόνι και το βάζουμε σε κατσαρόλα με κρύο νερό, τόσο ώστε να το σκεπάζει. Το αφήνουμε να βράσει για περίπου 10 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός. Στραγγίζουμε το κρέας και στεγνώνουμε την κατσαρόλα. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε καλά το κατσικάκι από όλες τις πλευρές, ώστε να αποκτήσει ωραίο χρώμα. Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια και σοτάρουμε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας και το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ακόμη 1 λεπτό. Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες, το μπαχάρι, τη δάφνη, αλάτι, πιπέρι και περίπου 2½ λίτρα νερό. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε το κατσικάκι να σιγομαγειρευτεί σε χαμηλή φωτιά για περίπου 1½ ώρα, μέχρι να μαλακώσει καλά. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C, στις αντιστάσεις. Κρατάμε ένα φλιτζάνι από τη σάλτσα του κρέατος και μεταφέρουμε την υπόλοιπη σε ένα ταψί. Βάζουμε το ταψί στον φούρνο και, μόλις η σάλτσα αρχίσει να κοχλάζει, προσθέτουμε τις χυλοπίτες. Ανακατεύουμε καλά, ώστε να καλυφθούν από τη σάλτσα, και τοποθετούμε από πάνω τις μερίδες του κατσικιού. Ψήνουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαγειρευτούν οι χυλοπίτες και να απορροφήσουν τη γεύση της σάλτσας. Αν δούμε ότι χρειάζονται επιπλέον υγρά, προσθέτουμε λίγη από τη σάλτσα που έχουμε κρατήσει. Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο και το αφήνουμε σκεπασμένο με μια καθαρή πετσέτα για περίπου 10 λεπτά, ώστε να σταθούν οι χυλοπίτες και να απορροφήσουν τα περιττά υγρά.

Σερβίρουμε ζεστό, με μπόλικη τριμμένη μυζήθρα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.