Σακίρα: Στο πλευρό των Μαϊάμι Χιτ για να θαυμάσει από κοντά την παράσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 137-117 σημειώνοντας 34 πόντους και 14 ριμπάουντ σε μια εμφάνιση που πλησίασε το εντυπωσιακό triple double

Η Σακίρα βρέθηκε στις εξέδρες της αναμέτρησης των Μαϊάμι Χιτ με τους Ντιτρόιτ Πίστονς και παρακολούθησε από κοντά μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης με 137-117, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 34 πόντους, 14 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

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Η παρουσία της Κολομβιανής τραγουδίστριας στο γήπεδο έδωσε ξεχωριστό ενδιαφέρον στη βραδιά, με τον «Greek Freak» να προσφέρει ακόμη μία παράσταση στο παρκέ. Εκτός από τους 34 πόντους του, μέτρησε ένα κλέψιμο και τρία κοψίματα, πλησιάζοντας σε ένα εντυπωσιακό triple-double.

Οι Χιτ έφτασαν έτσι σε μια σημαντική νίκη απέναντι στους Πίστονς, με τον Αντετοκούνμπο να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό ρόλο του στην ομάδα του Μαϊάμι.