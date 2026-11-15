Παναγιώτης Φασούλας: «Δεν μπορεί να μου αρνηθεί κανένας γιατρός και κανένας δικηγόρος την είσοδο στην Ομοσπονδία»

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης τοποθετήθηκε για την απόρριψη του αιτήματός του για τη διοργάνωση ανοιχτής συνάντησης των υποψηφίων

Ο Παναγιώτης Φασούλας τοποθετήθηκε στο ραδιόφωνο του «Αθήνα 98,4» για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ να απορρίψει το αίτημά του για την παραχώρηση της αίθουσας «Γιώργος Κολοκυθάς», εξαπολύοντας αιχμηρά σχόλια προς τη σημερινή διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΕΟΚ διευκρίνισε πως σκοπός του αιτήματος δεν ήταν να πραγματοποιήσει προεκλογική ομιλία, αλλά να διοργανώσει μια ανοιχτή συνάντηση μεταξύ όλων των υποψηφίων και των ανθρώπων του ελληνικού μπάσκετ, με ισότιμο χρόνο για την παρουσίαση των θέσεών τους.

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Στη συνέχεια, άσκησε κριτική στα μέλη της διοίκησης που απέρριψαν το αίτημά του, θέτοντας ερωτήματα για τη στάση τους κατά τη διάρκεια της εξαετούς διοικητικής παρουσίας του Βαγγέλη Λιόλιου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένδειξη έλλειψης σεβασμού προς τους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει το ελληνικό μπάσκετ.

Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας επικαλέστηκε, μάλιστα, τη δική του διαδρομή, υπενθυμίζοντας τις 270 συμμετοχές με το εθνόσημο, την παρουσία του στο Hall of Fame της FIBA και την 21ετή επαγγελματική του καριέρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παναγιώτη Φασούλα

«Να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ ζήτησα αίθουσα προκειμένου να συγκεντρωθούμε όλοι όσοι είμαστε υποψήφιοι και να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Δεν ζήτησα την αίθουσα για να εκφωνήσω προεκλογικό λόγο. Θα μιλούσα και εγώ, θα μιλούσε και όποιος άλλος επιθυμούσε να είναι υποψήφιος, αλλά και όποιος είναι φορέας του μπάσκετ. Όλοι θα είχαμε ακριβώς τον ίδιο χρόνο.

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Την είσοδό μου στην Ομοσπονδία την αρνήθηκαν ένας γιατρός και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ηγεσία της. Πρόκειται για ανθρώπους που ήταν άμεσοι συνεργάτες του Βαγγέλη Λιόλιου και οι οποίοι, όπως και ολόκληρο το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο, επί έξι χρόνια δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα.

Αυτό, πράγματι, έχει δύο αναγνώσεις: Ή είναι εντελώς άσχετοι με το αντικείμενο και, επομένως, δεν κάνουν για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας ή γνώριζαν και συμμετείχαν σε όσα έχουν συμβεί. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη «συνένοχοι», γιατί ο Βαγγέλης Λιόλιος δεν έχει κριθεί ένοχος και ισχύει για όλους το τεκμήριο της αθωότητας.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, είτε πρόκειται για άγνοια είτε για συμμετοχή, θεωρώ ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να διοικούν την Ομοσπονδία.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αρνήθηκαν στους ανθρώπους του μπάσκετ τη δυνατότητα να συναντηθούμε στο «σπίτι του μπάσκετ», στην ίδια την Ομοσπονδία.

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Και εδώ θα ήθελα να πω και κάτι προσωπικό. Δεν είμαι ένας οποιοσδήποτε υποψήφιος. Έχω 270 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος, είμαι στο Hall of Fame της FIBA και αγωνίστηκα για 21 χρόνια στο μπάσκετ.

Δεν μπορεί να μου αρνηθεί κανένας γιατρός και κανένας δικηγόρος την είσοδο στην Ομοσπονδία, όχι για να εκφωνήσω προεκλογικό λόγο, αλλά απλώς για να μιλήσω για το μπάσκετ. Κι όμως, το είδα και αυτό στη ζωή μου. Κανένας σεβασμός για τίποτα.

Και όπως δεν σέβονται εμένα, θέλω να πω και στους υπόλοιπους παλιούς αθλητές ότι δεν σέβονται ούτε εκείνους. Μας αντιμετωπίζουν όλους σαν όργανα και μαριονέτες, θεωρώντας ότι μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν.

Γι’ αυτό βρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω άλλο αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ να αποδεχτώ την απαξίωση του μπάσκετ και των ανθρώπων που το υπηρέτησαν και συνεχίζουν να το υπηρετούν.»