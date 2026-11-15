Γάζα: Νεκρός σε ισραηλινή επιδρομή ανώτατος διοικητής της Χαμάς – Είχε αναλάβει πριν από δύο μήνες

Νεκρός σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια Γάζα τα ξημερώματα της Κυριακής (15/11) έπεσε ανώτατος διοικητής της Χαμάς, μόλις δύο μήνες μετά τον θάνατο του προκατόχου του

Νεκρός σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια Γάζα τα ξημερώματα της Κυριακής (15/11) έπεσε ανώτατος διοικητής της Χαμάς, μόλις δύο μήνες μετά τον θάνατο του προκατόχου του, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Ο ισραηλινός στρατός ταυτοποίησε τον νεκρό ως τον Σαμίρ Μαχμούντ Χασάν Αμπού Γιούνις (Samir Mahmoud Hassan Abu Younis), ο οποίος είχε αναλάβει τη διοίκηση της Ταξιαρχίας της Ράφα στη Χαμάς. Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ.

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🔴 ELIMINATED: Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, Commander of Hamas’ Rafah Brigade, in a strike in southern Gaza overnight. Abu Younis was appointed commander of the brigade approximately 2 months ago, following the elimination of his predecessor. He previously served as the brigade’s deputy commander and commander of the Tel al-Sultan Battalion. He directed terror attacks against Israeli civilians & IDF troops and worked to restore Hamas’ military capabilities. The terrorist was eliminated in order to remove the threat he posed. — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2026

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε την Κυριακή στην πλατφόρμα X, η IDF ανέφερε ότι «ο Abu Younis διορίστηκε διοικητής της ταξιαρχίας περίπου πριν από δύο μήνες, μετά την εξουδετέρωση του προκατόχου του».

Όπως επισημαίνει ο ισραηλινός στρατός, ο Αμπού Γιούνις είχε προηγουμένως διατελέσει αναπληρωτής διοικητής της ταξιαρχίας, ενώ είχε ηγηθεί και του Τάγματος Τελ αλ-Σουλτάν.

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Η IDF τον κατηγορεί ότι καθοδηγούσε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών, καθώς και ότι συμμετείχε σε προσπάθειες ανασυγκρότησης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς. «Ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε για την απομάκρυνση της απειλής που αποτελούσε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά τους, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Telegram ότι ο Αμπού Γιούνις είχε συμμετάσχει σε «πολλές σημαντικές επιχειρήσεις» και ήταν «ένας από τους σημαντικότερους διοικητές που συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την επίβλεψη της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου».

Ο Αμπού Γιούνις είχε διαδεχθεί τον Ναέλ Αμπού Ομπέιντ (Nael Abu Obeid), ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση στις 15 Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας τη σειρά των απωλειών μεταξύ των ανώτερων διοικητών της Χαμάς που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων.

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Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα

Η εξόντωση του Αμπού Γιούνις σημειώνεται ενώ βρίσκεται σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025. Η συμφωνία έβαλε τέλος στις μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις, χωρίς ωστόσο να αποτρέψει τη συνέχιση των ισραηλινών επιδρομών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την ίδια ώρα, το ευρύτερο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει σε αδιέξοδο, εξαιτίας των διαφωνιών για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιμένει ότι η Χαμάς πρέπει πρώτα να παραδώσει τον οπλισμό της και στη συνέχεια να αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις. Παράλληλα, απορρίπτει την πρόταση για σταδιακή εφαρμογή των δύο διαδικασιών, η οποία προβλέπει ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσης και η ισραηλινή αποχώρηση θα προχωρούν παράλληλα.

Με πληροφορίες από Politico