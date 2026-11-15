Τάσος Δουβίκας: «Σε κανέναν σύλλογο δεν είχα την υποστήριξη που έχω στην Κόμο»

Ο διεθνής επιθετικός μετρά 11 γκολ και δύο ασίστ σε 15 συμμετοχές, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως σύντομα η οικογένειά του θα μεγαλώσει με τον ερχομό ενός νέου μέλους

Την καλύτερη περίοδο της καριέρας του διανύει ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε βασικό πρωταγωνιστή της Κόμο υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας.

Ο Έλληνας επιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 11 γκολ και δύο ασίστ σε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά όπλα της ιταλικής ομάδας.

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Η Κόμο πραγματοποιεί δυναμική πορεία, καθώς βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Serie A, έξι βαθμούς μακριά από την κορυφή, ενώ καταλαμβάνει και την τέταρτη θέση στο Champions League.

Με αφορμή την παρουσία του στην Ιταλία, ο Δουβίκας παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, μιλώντας για την αγωνιστική του εξέλιξη, τη σχέση του με τον Φάμπρεγας, το οικογενειακό κλίμα στα αποδυτήρια, αλλά και τη ζωή στην πόλη του Κόμο.

«Σε κανέναν άλλο σύλλογο δεν είχα τέτοια υποστήριξη»

Ο διεθνής επιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα στη βοήθεια που λαμβάνει από το προπονητικό επιτελείο της ομάδας, αποδίδοντας σημαντικό μέρος της αγωνιστικής του εξέλιξης στη δουλειά που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Σεσκ Φάμπρεγας, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα φιλόδοξο.

«Νομίζω ότι έχω ωριμάσει με πολλούς τρόπους. Το προπονητικό επιτελείο με έχει βοηθήσει πολύ. Σε κανέναν άλλο σύλλογο στην καριέρα μου δεν είχα την υποστήριξη που έχω εδώ. Υπάρχουν πολλοί καλοί προπονητές, με πρώτο και καλύτερο τον Φάμπρεγας. Ξέρουμε πόσο φιλόδοξος είναι και όλοι με έχουν βοηθήσει να γίνω αυτός που είμαι σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Δουβίκας περιέγραψε, παράλληλα, το κλίμα που έχει συναντήσει στην Κόμο, παρομοιάζοντας την καθημερινότητά του στον σύλλογο με την παρουσία σε μια οικογένεια.

«Το να βρίσκομαι εδώ είναι σαν να είμαι μέλος μιας οικογένειας. Χαίρομαι που βρίσκομαι καθημερινά σε επαφή με τους συμπαίκτες μου και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για έναν ποδοσφαιριστή».

Οι στόχοι του και το ντεμπούτο στο Champions League

Αναφερόμενος στις προσωπικές του φιλοδοξίες, ο Έλληνας φορ ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του είναι να βοηθά την ομάδα σε κάθε αναμέτρηση, μέσα από τη συνολική παρουσία του στο γήπεδο.

«Το πρώτο πράγμα είναι να πετύχουμε τους στόχους μας σε όλους τους τομείς. Θα προσπαθήσω να συνεισφέρω σε κάθε αγώνα. Είναι σημαντικό για μένα να βοηθάω την ομάδα, αλλά και τον εαυτό μου και τους άλλους, μέσα από τους στόχους και την τοποθέτησή μου».

Ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις του έχει και το ντεμπούτο του στο Champions League, το οποίο περιέγραψε ως την πιο ξεχωριστή εμπειρία που έχει ζήσει μέχρι σήμερα σε ποδοσφαιρικό γήπεδο.

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«Ήταν ένα αδιανόητο συναίσθημα, το καλύτερο που έχω νιώσει ποτέ σε γήπεδο. Ακολούθησε και μια εξαιρετική εμφάνιση. Ήταν μία από εκείνες τις ημέρες που θα θυμάσαι για πάντα, με συναισθήματα που θα σου μείνουν ανεξίτηλα».

Το Κόμο, το παρατσούκλι «Ποσειδώνας» και η οικογένειά του

Ο Δουβίκας δεν έκρυψε την αγάπη του και για την πόλη που αποτελεί πλέον το σπίτι του, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την ομορφιά της, τους φιλάθλους και τον σύλλογο.

«Υπάρχει τόση ομορφιά εδώ. Αγαπώ την πόλη, τους οπαδούς και τον σύλλογο. Όλοι στον κόσμο πρέπει να επισκεφθούν το Κόμο και ένας από τους στόχους του συλλόγου είναι να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες. Μου αρέσει να περπατάω».

Ο Έλληνας επιθετικός ρωτήθηκε και για το παρατσούκλι «Ποσειδώνας», με το οποίο τον αποκαλούν στην Ιταλία, αντιμετωπίζοντάς το με χιούμορ: «Αφού είμαι Έλληνας θεός, είναι ωραίο να με αποκαλούν έτσι».

Τέλος, μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι σύντομα η οικογένειά του θα μεγαλώσει με τον ερχομό ενός νέου μέλους.

«Η γυναίκα μου είναι πολύ σημαντική για μένα. Σύντομα θα έχουμε ένα νέο μέλος στην οικογένειά μας».