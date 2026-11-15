Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα του Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση με τον Άρη

Ο Κώστας Παπανικολάου επιστρέφει στη δράση για την αναμέτρηση της έβδομης αγωνιστικής, ενώ εκτός αποστολής παραμένουν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Γιαν Μοντέρο και Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να γνωρίζει πλέον τους διαθέσιμους παίκτες για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Στη δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος επιστρέφει στη δράση μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αντίθετα, απουσιάζει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν βρίσκεται στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.

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Εκτός παραμένουν επίσης ο Γιαν Μοντέρο, αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο τελευταίος, παρά την ολοκλήρωση της περιόδου της τιμωρίας του, δεν έχει ακόμη φτάσει στο απαιτούμενο αγωνιστικό επίπεδο για να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Αναλυτικά, η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Εντζάι, Τζόσεφ, Χολ, Καραγιαννίδης, Φουρνιέ.