Οικονομία

Ακρίβεια: Στα όριά τους τα ελληνικά νοικοκυριά – Περιορίζουν ακόμη και τις αγορές στα σούπερ μάρκετ

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε στο 5,7% τον Οκτώβριο από 5% που ήταν τον Σεπτέμβριο, ενώ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν φαίνεται να καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών

Ακρίβεια: Στα όριά τους τα ελληνικά νοικοκυριά – Περιορίζουν ακόμη και τις αγορές στα σούπερ μάρκετ
15/11/2026, 16:33
TANEA Newsroom
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Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά.

Οι οικογένειες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να γεμίσουν το καλάθι του σούπερ μάρκετ, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους ακόμη και στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος της καθημερινότητας.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα συνεχίζει να καλπάζει, ασκώντας ασφυκτική πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά. Τον Οκτώβριο εκτοξεύτηκε στο 5,7%, από 5% που ήταν τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Ανάπτυξης προβάλλει ως απάντηση την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών.

Μόνο που αυτή η πρωτοβουλία δεν φαίνεται να καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών.

Η ακρίβεια πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά που αναγκάζονται να περιορίζουν ακόμη και τις πιο βασικές τους αγορές γιατί πλέον ακόμα και τα απαραίτητα κοστίζουν ακριβά.

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