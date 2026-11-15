Μαρούσι: Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισίας με ανατροπή αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας σε σοβαρή κατάσταση

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισίας, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος με ανατροπή οχήματος, το οποίο σημειώθηκε στο ύψος του καταστήματος Γερμανός, στο Μαρούσι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 16:00 το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, στη συμβολή με τη λεωφόρο Πεντέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, της πορείας του, ανατράπηκε και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Πεντέλης. Από το τροχαίο τραυματίστηκε τουλάχιστον ένα άτομο, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται σοβαρή.

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tanea.gr

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Λόγω του ατυχήματος, η Τροχαία έχει διακόψει την κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, ενώ η κυκλοφορία στην κάθοδο γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς.

