Αγγλία: Απίθανη γκάφα τερματοφύλακα σε σουτ του αντίπαλου… γκολκίπερ (vid)

Ο τερματοφύλακας της Μπάροου Μπεν Γουίντερμποτομ σκόραρε με εκτέλεση φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή, καθώς ο Μαξ Τόμπσον προσέκρουσε στο δοκάρι στην προσπάθειά του να αποτρέψει το γκολ

Ένα από τα πιο απρόσμενα γκολ της φετινής σεζόν σημειώθηκε στην πέμπτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, με πρωταγωνιστές τους δύο τερματοφύλακες της αναμέτρησης Γκέιτσχεντ – Μπάροου.

Στο 82ο λεπτό, ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, Μπεν Γουίντερμποτομ, εκτέλεσε φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 0-3. Η φάση έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως λόγω της απίθανης αντίδρασης του αντίπαλου τερματοφύλακα.

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Το φάουλ από τη μεσαία γραμμή και η απίθανη κατάληξη

Ο Γουίντερμποτομ ανέλαβε την εκτέλεση ενός φάουλ αρκετά μέτρα πίσω από τη σέντρα, χωρίς να φαίνεται πως η φάση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι τόσο εντυπωσιακό. Έστειλε, ωστόσο, την μπάλα με μεγάλη δύναμη προς την αντίπαλη εστία, επιχειρώντας ένα μακρινό σουτ που έμελλε να καταλήξει στα δίχτυα.

Ο γκολκίπερ της Γκέιτσχεντ, Μαξ Τόμπσον, αντιλήφθηκε την πορεία της μπάλας και προσπάθησε να επιστρέψει γρήγορα προς την εστία του. Στην προσπάθειά του να αποτρέψει το γκολ, όμως, δεν κατάφερε να ελέγξει την κίνησή του: προσέκρουσε στο δεξί δοκάρι, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και έχασε την επαφή με την μπάλα, η οποία κατέληξε τελικά στο βάθος της εστίας.

Έτσι, ο τερματοφύλακας της Μπάροου έγινε ο σκόρερ ενός από τα πιο παράξενα γκολ της χρονιάς, με τον αντίπαλο γκολκίπερ να πρωταγωνιστεί άθελά του στη φάση που διαμόρφωσε το τελικό 0-3.