Ο δράστης μαζί με συνεργούς του άσκησαν σωματική βία στη γυναίκα και της αφαίρεσαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό

Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο, καθώς κατηγορείται ότι συμμετείχε σε ληστεία με θύμα μία 53χρονη γυναίκα, από τον λαιμό της οποίας άρπαξε με τη χρήση σωματικής βίας μία αλυσίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 12ης Νοεμβρίου 2026, όταν ο 18χρονος, μαζί με άλλα άτομα, κινούνταν πεζή σε δρόμο της περιοχής και προσέγγισαν την 53χρονη αλλοδαπή.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες άσκησαν σωματική βία στη γυναίκα και της αφαίρεσαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 18χρονο ως έναν από τους εμπλεκόμενους στη ληστεία.

Λίγο αργότερα, ο νεαρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.