Οι κατηγορούμενοι απέρριψαν τις αποδιδόμενες κατηγορίες ενώπιον του ανακριτή, με τον Βαγγέλη Λιόλιο, τον Γιώργο Μαυραγάνη και τον Πέτρο Παπαπέτρου να κρίνονται προφυλακιστέοι

Για πρώτη φορά δημοσιοποιούνται λεπτομερή στοιχεία από τις απολογίες των προσώπων που κατηγορούνται στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά το φερόμενο σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ.

Παρουσιάζονται από το in.gr και τη δημοσιογράφο Γεωργία Κακή, συγκεντρωμένοι οι βασικοί ισχυρισμοί όσων εμπλέκονται στις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Κατά τη διαδικασία των απολογιών τους ενώπιον του ανακριτή, οι κατηγορούμενοι απέρριψαν τις αποδιδόμενες κατηγορίες, χρησιμοποιώντας διαφορετική επιχειρηματολογία και βαθμό έντασης, ενώ παράλληλα παρουσίασαν τη δική τους οπτική σχετικά με τις επαφές τους με διαιτητές, παράγοντες και λοιπά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

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Οι απολογίες ενσωματώνουν μια σειρά ισχυρισμών που αποτελούν πλέον αντικείμενο της δικαστικής έρευνας, καλύπτοντας ζητήματα όπως οι προσωπικές σχέσεις, οι επαφές με την ΕΟΚ, οι αναφορές σε ορισμούς διαιτητών, διάφορα χρηματικά ποσά, επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και ταξίδια.

Βαγγέλης Λιόλιος: «Δεν έχω κάνει ποτέ συνάντηση με τον Τσάπα για παιχνίδια»

Ο πρώην πλέον πρόεδρος της ΕΟΚ αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές του με τα πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία είχαν προσωπικό, επιχειρηματικό ή θεσμικό χαρακτήρα και δεν συνδέονταν με χειραγώγηση αγώνων ή παρεμβάσεις στη διαιτησία.

Η σχέση με τον Τσάπα και οι αναφορές στα 50.000 ευρώ

Αναφερόμενος στη γνωριμία του με τον Τσάπα, φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή ξεκίνησε το 2015, όταν ο ίδιος ήταν πρόεδρος του Προμηθέα και ο δεύτερος του Φάρου Κερατσινίου. Παραδέχθηκε ότι συναντήθηκαν και συζήτησαν για το μπάσκετ, ενώ στη συνέχεια υπήρξαν και επαφές για επιχειρηματικά σχέδια.

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«Την περίοδο 2018 με 2020 με είχε προσεγγίσει και μου πρότεινε κάποια σχέδια. Κάναμε τέσσερις περίπου φορές συνάντηση για δύο επιχειρηματικά σχέδια. Το ένα αφορούσε μια επιχείρηση με κάτι κότερα στο Κατάρ και το δεύτερο ήταν κρυπτονομίσματα. Και τα δύο αυτά πρότζεκτ τα θεωρούσα επιχειρηματικά απαράδεκτα».

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε ότι οι συναντήσεις είχαν οποιαδήποτε σχέση με αγώνες ή διαιτητικές αποφάσεις, ενώ αμφισβήτησε ευθέως τους ισχυρισμούς για παράδοση χρημάτων.

«Ποτέ δεν έχω κάνει συνάντηση με τον κ. Τσάπα και να αναφερθώ σε παιχνίδια. Ο κ. Τσάπας δεν έχει κανένα στοιχείο ότι του έδωσα χρήματα ούτε ότι ήταν εκείνη την ημέρα στο Προμηθέας Park. Δεν προσκομίζει κάποιο έγγραφο σχετικά με το ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο άλλωστε δεν υπάρχει».

Η θέση του για τον Κορομηλά και τη λειτουργία της διαιτησίας

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Για τον Κορομηλά ανέφερε ότι τον γνώριζε αρχικά ως διαιτητή και ότι το 2024 ανέλαβε θέση στο Γραφείο Διαιτησίας της ΕΟΚ, με αντικείμενο, όπως υποστήριξε, την οργανωτική εποπτεία και όχι τους διαιτητικούς ορισμούς.

«Δεν είχα αντιληφθεί ποτέ τον κ. Κορομηλά να επηρεάζει διαιτητές».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι είχε προτείνει στις ομάδες του ΕΣΑΚΕ να δημιουργήσουν οι ίδιες έναν μηχανισμό προτάσεων για τους διαιτητές των αγώνων τους, πρόταση που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έγινε δεκτή.

Ο Μαυραγάνης, η φιλία και οι καταγγελίες για παρεμβάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στη σχέση του με τον Μαυραγάνη, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και άνθρωπο εμπιστοσύνης του. Παραδέχθηκε ότι είχαν αναπτύξει προσωπική και επιχειρηματική σχέση, ενώ εξήγησε ότι τον συμβουλευόταν για ζητήματα του χώρου του μπάσκετ. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι γνώριζε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητά του ή ότι του είχε μεταφέρει πληροφορίες για τη διαιτησία.

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«Ο κ. Μαυραγάνης δεν είχε γνώση ούτε για την ΕΟΚ, ούτε για τη λειτουργία της ΚΕΔ ούτε για την ΟΔΚΕ. Δεν γνώριζα ούτε για συναντήσεις του με διαιτητές στην καφετέριά του. Δεν είχε καμία πληροφόρηση για τη διαιτησία από εμένα, όπως δεν είχα κι εγώ καμία πληροφόρηση».

Για τα μηνύματα στα οποία ο Μαυραγάνης εμφανίζεται να επικαλείται την εγγύτητά του με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, η εξήγηση που έδωσε ήταν ότι ήθελε να παρουσιάζει στον συνομιλητή του μεγαλύτερη επιρροή από αυτήν που πραγματικά διέθετε.

«Ήθελε να δείξει τη δύναμή του».

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι έδωσε χρήματα στον Μαυραγάνη για εκκρεμότητες που φέρεται να είχε με στοιχηματική εταιρεία, απαντώντας: «Όχι, ποτέ».

Οι αναφορές σε διαιτητές και οι υπόλοιπες υποθέσεις

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ υποστήριξε ότι δεν είχε καλές σχέσεις με συγκεκριμένους διαιτητές από την περίοδο που βρισκόταν στον Προμηθέα, ενώ αρνήθηκε ότι παρενέβαινε στους ορισμούς.

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Αναφέρθηκε επίσης στην απομάκρυνση του Γιώργου Μπόγρη από τον Προμηθέα, λέγοντας ότι αυτή οφειλόταν στη συμπεριφορά του και στη δημιουργία εσωτερικών προβλημάτων στην ομάδα. Κλείνοντας, αρνήθηκε και άλλους επιμέρους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε εμπλοκή σε παρεμβάσεις υπέρ ή κατά διαιτητών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος κρίθηκε προφυλακιστέος.

Γιώργος Μαυραγάνης: «Ήθελα να δείχνω ότι έχω δύναμη, ενώ αποδεικνύεται ότι δεν είχα»

Ο Μαυραγάνης αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιχειρώντας να αποσυνδέσει τις στενές προσωπικές σχέσεις του με τον πρόεδρο της ΕΟΚ από τις αναφορές σε διαιτητικές παρεμβάσεις. Κεντρικό στοιχείο της υπερασπιστικής του γραμμής ήταν ότι σε συνομιλίες του εμφανιζόταν ισχυρότερος και με μεγαλύτερη επιρροή στον χώρο του μπάσκετ από όση πραγματικά διέθετε.

Η φιλία με τον Λιόλιο και οι σχέσεις με Τσάπα και Κορομηλά

Για τον Λιόλιο παραδέχθηκε ότι είχαν πολύ στενή φιλική σχέση, η οποία είχε αναπτυχθεί από την περίοδο που ο ίδιος ασχολούνταν με το μπάσκετ. Όπως είπε, ο πρόεδρος της ΕΟΚ τον είχε βοηθήσει και σε επιχειρηματικό επίπεδο. «Τον γνώρισα στο Athens Plaza. Την πρώτη εκείνη φορά που γνωριστήκαμε γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Με βοήθησε πολύ στο επιχειρηματικό κομμάτι. Μιλούσαμε για μπάσκετ, αλλά όχι για όσα αναφέρονται». Για τον Τσάπα ανέφερε ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω του μπάσκετ, ενώ στη συνέχεια υπήρξαν συζητήσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Αρνήθηκε, ωστόσο, τους ισχυρισμούς που του αποδίδονται. Για τον Κορομηλά υποστήριξε ότι είχαν φιλική γνωριμία λόγω του αθλήματος, χωρίς να συζητούν τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

«Έπαιζα τον ισχυρό» στις συνομιλίες με τον Καλογερόπουλο

Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι απαντήσεις του για τα μηνύματα με διαιτητή, στα οποία εμφανίζεται να επικαλείται δυνατότητα παρέμβασης στους ορισμούς. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε εκφράσεις που δημιουργούσαν την εικόνα ότι είχε δύναμη και επιρροή, χωρίς όμως να ανταποκρίνονται, όπως υποστήριξε, στην πραγματικότητα. «Αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο του που έδειχνα ότι έχω δύναμη, ενώ αποδεικνύεται ότι δεν είχα. Ήταν λάθος μου να δείχνω ότι έχω δύναμη. Ήθελα εκείνη την ώρα να του προβάλω κάτι που δεν είμαι». Για την αναφορά ότι θα μπορούσε να αλλάξει την ΚΕΔ, επέμεινε στην ίδια εξήγηση, ενώ για τη φράση «θα με βγάλεις όμως ασπροπρόσωπο» είπε ότι πιθανότατα εννοούσε να γίνει σωστά η διαιτησία. Ακόμη και για τη φράση «κάψε Αιγάλεω», ενόψει του αγώνα Αιγάλεω – Πανιώνιος, έδωσε διαφορετική ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση αφορούσε τα επεισόδια και το αν αυτά έπρεπε να καταγραφούν.

Οι διαιτητές, η καφετέρια και οι επαφές με την ΕΟΚ

Ο Μαυραγάνης αρνήθηκε ότι η καφετέρια του αποτελούσε στέκι διαιτητών, σημειώνοντας ότι ορισμένοι είχαν περάσει περιστασιακά, χωρίς να συχνάζουν εκεί. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε σταθερή παρουσία στα γραφεία της ΕΟΚ και ότι οι επισκέψεις του σχετίζονταν κυρίως με τη φιλία του με τον πρόεδρο.

«Είμαι φίλος του Λιόλιου, όχι το δεξί του χέρι»

Για τα μηνύματα στα οποία εμφανίζεται να επικαλείται συναντήσεις με τον πρόεδρο, ανέφερε ότι ήθελε να πείσει τον συνομιλητή του πως είχε στενή σχέση μαζί του και μπορούσε να ασκήσει επιρροή. Αρνήθηκε επίσης ότι είχε οικονομικές εκκρεμότητες με στοιχηματική εταιρεία για τις οποίες έλαβε χρήματα από τον Λιόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης κρίθηκε προφυλακιστέος.

Τάσος Πηλοΐδης: «Δεν είχα αντιληφθεί καμία παρέμβαση στη διαιτησία»

Ο πρώην διαιτητής υποστήριξε ότι δεν είχε προσωπικές ή ιδιαίτερες επαφές με τον πρόεδρο της ΕΟΚ και αρνήθηκε ότι δέχθηκε οποιαδήποτε εντολή ή προτροπή για να ευνοήσει συγκεκριμένη ομάδα. Παράλληλα, χαρακτήρισε μυθοπλασία τις δύο περιπτώσεις που περιέγραψε ο Τσάπας.

Για τον Λιόλιο υποστήριξε ότι δεν είχαν φιλικές σχέσεις και ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ΚΕΔ, δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους, καθώς θεωρούσε ότι ο πρόεδρος δεν είχε δικαίωμα παρέμβασης στο έργο της επιτροπής. «Με τον κ. Λιόλιο δεν είμαστε φίλοι και δεν έχουμε ιδιαίτερες επαφές. Όταν ήμουν στην ΚΕΔ δεν είχαμε καμία επικοινωνία γιατί δεν είχε δικαίωμα να έχει κάποια παρεμβολή».

Για τον Μαυραγάνη ανέφερε ότι τον γνώριζε από τον χώρο του μπάσκετ και ότι είχε επισκεφθεί την καφετέρια του τέσσερις με πέντε φορές συνολικά.

Για τον Κορομηλά είπε ότι ήταν συνάδελφοί στη διαιτησία και ότι, όταν εκείνος ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου διαιτησίας, η συνεργασία τους περιοριζόταν στα εκπαιδευτικά ζητήματα και στα τεστ των διαιτητών. «Δεν είχα αντιληφθεί τίποτα και όσον αφορά στο κομμάτι της ΚΕΔ δεν επενέβη ποτέ σχετικά με το ποιον να ορίσουμε».

Αναφορικά με τις δύο περιπτώσεις που περιγράφονται από τον Τσάπα, ο Πηλοΐδης ήταν κατηγορηματικός στην άρνησή του. «Θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι αυτές οι δύο περιπτώσεις που αναφέρει ο κ. Τσάπας είναι προϊόν μυθοπλασίας. Μόνο ο τόπος είναι αληθινός!»

Αρνήθηκε επίσης ότι δέχθηκε οποιαδήποτε προτροπή για να ευνοήσει ομάδα ή ότι είχε αντιληφθεί παρέμβαση του Κορομηλά στη διαιτησία.

Για την επιλογή του στην ΚΕΔ σημείωσε ότι δεν είχε επιλεγεί στην πρώτη θητεία της διοίκησης, καθώς είχε υποστηρίξει διαφορετική υποψηφιότητα στις εκλογές της Ομοσπονδίας. Όπως είπε, η μεταγενέστερη επιλογή του αποτελούσε αναγνώριση της αξίας του.

Ο ανακριτής μετά το πέρας της απολογίας έθεσε τον Τάσο Πηλοΐδη σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Βάσω Τσαρούχα: «Αν ήξερα ότι είναι προπληρωμένο, θα είχα φύγει»

Η διεθνής διαιτητής αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε επηρεασμό αγώνων, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές της με παράγοντες του μπάσκετ ήταν περιορισμένες και αποκλειστικά στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας. Το βασικό ζήτημα της απολογίας της αφορούσε τη διαμονή της στο Costa Navarino, η οποία, όπως παραδέχθηκε, είχε εξοφληθεί από τον Τσάπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον Τσάπα ανέφερε ότι τον γνώριζε από τον ευρύτερο χώρο του μπάσκετ, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη προσωπική σχέση. Για τον Λιόλιο υποστήριξε ότι οι συναντήσεις τους περιορίζονταν σε γήπεδα και σε σεμινάρια, λόγω της θεσμικής του ιδιότητας ως προέδρου της ΕΟΚ. Αντίστοιχα, για τον Μαυραγάνη είπε ότι δεν είχαν προσωπική επικοινωνία, γνωρίζοντας μόνο ότι συνεργαζόταν με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Για τον Κορομηλά σημείωσε ότι ήταν συνάδελφοί και ότι, από τη θέση του συμβούλου διαιτησίας, είχε υποστηρικτικό και εκπαιδευτικό ρόλο για τους διαιτητές.

«Δεν είχα αντιληφθεί να έχει ο κ. Κορομηλά κάποιο ρόλο επηρεασμού διαιτητών. Δεν είχα ποτέ κάποια ενόχληση από αυτόν να επηρεάσω κάποιο παιχνίδι ή να δεχτώ κάποια εντολή από αυτόν».

Η διαμονή στο Costa Navarino και η πληρωμή από τον Τσάπα

Η Βάσω Τσαρούχα επιβεβαίωσε ότι είχε επισκεφθεί το Costa Navarino και ότι είχε ζητήσει από τον Τσάπα να κάνει κράτηση, καθώς η ίδια δεν έβρισκε διαθεσιμότητα. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι του ζήτησε να πληρώσει τη διαμονή της. «Στο Costa Navarino πήγα, του ζήτησα να κάνει κράτηση επειδή δεν έβρισκα διαθεσιμότητα, αλλά δεν του ζήτησα ποτέ να πληρώσει». Όπως περιέγραψε, όταν έφτασε στο ξενοδοχείο και επιχείρησε να πληρώσει, ενημερώθηκε ότι η διαμονή είχε ήδη εξοφληθεί. «Όταν πήγα να πληρώσω μου είπαν ότι έχει ήδη εξοφληθεί. Μόλις τον είδα του είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να πληρώσει και αρνήθηκε να μου πει το ποσό που πλήρωσε για να του το εξοφλήσω».

Ερωτηθείσα αν αντιλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά δώρο προς διαιτητή, ακόμη κι αν δεν είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα, απάντησε ότι δεν γνώριζε πως η κράτηση είχε προπληρωθεί. «Αν ήξερα ότι είναι προπληρωμένο θα είχα φύγει, ήρθα προ τετελεσμένου. Είμαι πολύ ακέραιη, δεν θα είχα λόγο να διακινδυνεύσω τη δουλειά μου». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη κίνηση να είχε γίνει με σκοπό μια μελλοντική επιρροή, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η ίδια δεν θα μπορούσε να επηρεαστεί. Η Τσαρούχα αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι δέχθηκε προτροπές ή πιέσεις για να ευνοήσει οποιαδήποτε ομάδα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί ανάλογη δραστηριότητα στον δικό της επαγγελματικό κύκλο. Κλείνοντας την απολογία της, στάθηκε στη μακρά διαδρομή της στη διαιτησία και στη διεθνή της παρουσία.

«Από τα 16 μου χρόνια είχα τη φιλοδοξία να φτάσω σε αυτό το επίπεδο σε αυτό που αγαπάω. Ήμουν από το 2013 διεθνής διαιτητής και δεν έχω ούτε ένα παράπονο στα παιχνίδια μου στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για μένα. Εκτός από βιοπορισμός είναι και κάτι που αγαπάω».

Υπενθυμίζεται ότι στη Βάσω Τσαρούχα επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός.

Πέτρος Παπαπέτρου: «Τα χρήματα από τη διαιτησία τα αποταμίευα σε μετρητά»

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, ο πρώην διεθνής διαιτητής αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, ενώ αμφισβήτησε τις συναντήσεις που του αποδίδονται από τον Τσάπα. Μεγάλο μέρος της απολογίας του, ωστόσο, αφιερώθηκε στην προέλευση των χρημάτων που εντοπίστηκαν στο χρηματοκιβώτιό του, στους λογαριασμούς του στην Κύπρο και στις αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων του και των φορολογικών δηλώσεων.

Η άρνηση των συναντήσεων με Τσάπα και Λιόλιο

Για τον Βαγγέλη Λιόλιο υποστήριξε ότι δεν είχαν προσωπική ή κοινωνική σχέση και ότι τον γνώριζε μόνο με την ιδιότητά του ως παράγοντα του μπάσκετ και προέδρου της ΕΟΚ. Αναφορικά με τις συναντήσεις που του αποδίδονται από τον Τσάπα, αρνήθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν, επικαλούμενος μάλιστα παρουσιολόγια από την εργασία του. «Αυτές τις συναντήσεις που αναφέρει τις αρνούμαι. Ήμουν στην εργασία μου, σας φέρνω και τα σχετικά παρουσιολόγια. Ήταν αδύνατο να είμαι στην Αθήνα λίγες ημέρες νωρίτερα του αγώνα, λόγω της εργασίας μου».

Για τον Τσάπα υποστήριξε ότι δεν είχαν καμία προσωπική σχέση και ότι τον γνώριζε μόνο ως πρόεδρο ομάδας. Αρνήθηκε επίσης κατηγορηματικά ότι είχε ζητήσει να επισκεφθεί το σπα του προπονητικού κέντρου του Προμηθέα Πατρών, λέγοντας ότι δεν γνώριζε καν τις εγκαταστάσεις του χώρου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε μήνυμα που είχε ανταλλάξει με πρώην μάνατζερ ομάδας, στο οποίο γινόταν λόγος για «γραμμάρια». Ο Παπαπέτρου υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη απάντηση είχε ειρωνικό χαρακτήρα και ότι στόχος του ήταν να σταματήσει την επικοινωνία μαζί του. «Μου είχε πει ότι θέλει μια διαιτησία καλή, κάτι έλεγε για κιλά και εγώ του είπα βάλε μου γραμμάρια, ειρωνικά». Όπως πρόσθεσε, η επικοινωνία αυτή δεν ήταν θεμιτή και ο ίδιος είχε ζητήσει να μην επαναληφθεί. «Ήταν ειρωνική η απάντησή μου για να σταματήσουμε οποιαδήποτε επικοινωνία. Του είπα προφορικά να σταματήσει να επικοινωνεί μαζί μου».

Για τον Μαυραγάνη ανέφερε ότι τον γνώριζε ως πρώην αθλητή και ότι είχε επισκεφθεί κάποιες φορές την καφετέρια του μαζί με άλλους διαιτητές, χωρίς να διατηρούν προσωπικές ή οικογενειακές σχέσεις. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι υπήρχαν γενικότερες πιέσεις από παράγοντες προς τους διαιτητές, αλλά υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν επηρεαζόταν από αυτές.

Οι λογαριασμοί στην Κύπρο και τα χρήματα από τη διαιτησία

Το μεγαλύτερο οικονομικό σκέλος της απολογίας αφορούσε τις αμοιβές του, καθώς και τη διαχείριση των χρημάτων που είχε συγκεντρώσει από την πολυετή επαγγελματική του πορεία. Ο ίδιος εξήγησε ότι από το 2012 άρχισε να λαμβάνει αμοιβές μέσω τραπεζικών καταθέσεων και ότι τα χρήματα από τις διεθνείς διοργανώσεις κατατίθεντο σε λογαριασμό στην Κύπρο. «Τα μετέφερα σταδιακά. Φοβόμουν εδώ στην Ελλάδα ότι κάτι μπορεί να γίνει.» Ο πρώην διαιτητής υποστήριξε ότι είχε αποταμιεύσει σημαντικό μέρος των εισοδημάτων του σε μετρητά, ενώ ανέφερε ότι περίπου 100.000 ευρώ από τα χρήματα που βρέθηκαν στο χρηματοκιβώτιο προέρχονταν από τους γονείς και τα πεθερικά του.

«Από τους γονείς και τα πεθερικά μου είναι περίπου 100.000 ευρώ. Η μητέρα μου είχε ακίνητη περιουσία από τον πατέρα της. Έπαιρνε καλά ενοίκια. Ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος και μετά διευθυντής και βοηθούσαν πάντα εμένα και τον αδερφό μου. Τα χρήματα μου τα έδιναν για τα εγγόνια τους».

«Τα εισοδήματά μου και της συζύγου μου όλα αυτά τα χρόνια είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Τα λεφτά που με πλήρωναν στο χέρι προσπαθούσα να τα αποταμιεύω. Ζούσαμε με τους μισθούς μας, ένα μέρος τους. Σε ιδιόκτητο σπίτι, δεν είχαμε άλλα έξοδα. Έμενε ένα μεγάλο ποσό στην άκρη που αποθηκευόταν στο χρηματοκιβώτιο».

Υπενθυμίζεται ότι και ο Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στις 23 Οκτωβρίου.