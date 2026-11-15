Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταγγέλλει μεθόδευση του υπουργού Υγείας, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει πως η κ. Κωνσταντοπούλου έχει λάβει έως τώρα 12 αναβολές

Η καταγγελία περί κατάρρευσης υπαλλήλου της Επιθεώρησης Εργασίας έπειτα από λεκτική σύγκρουση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας απορρίπτεται από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αποδίδει το ζήτημα σε μεθόδευση του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Δεν έχετε ακούσει ότι δεν υπήρχε λιποθυμικό επεισόδιο, δεν έχετε ακούσει ότι όλα αυτά είναι ψευδή; Από ποιον καταγγέλλονται; Από τον Άδωνι Γεωργιάδη. Είναι αξιόπιστη πηγή ο Άδωνις Γεωργιάδης όταν βγάζει ένα σεντόνι εναντίον πολιτικής αντιπάλου του;», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο MEGA.

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Ο υπουργός Υγείας απάντησε άμεσα στις αιτιάσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, δηλώνοντας: «Έχει μέχρι τώρα πάρει η κ. Κωνσταντοπούλου 12 αναβολές. Πριν την επιθεωρήτρια που έστειλε στο νοσοκομείο, τον προηγούμενο επιθεωρητή του έκανε μήνυση και τον πήγαν στο κρατητήριο».

Η εργασιακή διαφορά εξελίσσεται σε μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Σχετικά με τα γεγονότα της περασμένης Πέμπτης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στρέφεται κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, της Ματίνας Παγώνη και του προέδρου των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και στο ζήτημα των ασθενοφόρων στην Αίγινα. Επιμένοντας στη θέση της, υποστήριξε: «Όχι απλώς είναι ψευδές, είναι κατασκευασμένο, αλλά σας παρακαλώ αφήστε με να πω αυτό που έχω να πω».

Η κ. Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε την εγκυρότητα της μαρτυρίας της ίδιας της επιθεωρήτριας, παρόλο που τα στοιχεία της έχουν διασταυρωθεί από την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Μετά από 22 λεπτά τηλεοπτικής συζήτησης, το ερώτημα για το τι συνέβη πράγματι το πρωινό της Πέμπτης στα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας παραμένει αναπάντητο.