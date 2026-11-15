Premier League: Κοντά στην ανανέωση συμβολαίου με την Άρσεναλ ο Ντέκλαν Ράις

Ο 27χρονος διεθνής μέσος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το κλίμα στον σύλλογο, δηλώνοντας πως «ελπίζω ότι το νέο συμβόλαιο είναι προ των πυλών» για την παραμονή του

Ο Ντέκλαν Ράις βρίσκεται κοντά στην υπογραφή νέου συμβολαίου με την Άρσεναλ, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεχίσει την πορεία του στους «Κανονιέρηδες», με τους οποίους έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της ομάδας.

Ο 27χρονος Άγγλος μέσος αποτελεί βασικό κομμάτι των πλάνων του συλλόγου και η διοίκηση έχει ήδη ξεκινήσει να εξετάζει την προοπτική επέκτασης της συνεργασίας τους. Το τρέχον συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο οι πρόσφατες δηλώσεις του δείχνουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη συμφωνίας.

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Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις συνθήκες που έχει συναντήσει στο Λονδίνο, αναγνωρίζοντας την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής του, αλλά και τη στήριξη των συμπαικτών του.

«Ήμουν εξαιρετικά τυχερός που κατάφερα να αγωνίζομαι σε τόσο υψηλό και σταθερό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Είμαι ένας παίκτης που θέτει συνεχώς στόχους και προσπαθεί πάντα για κάτι περισσότερο. Πάντα είχα σταθερότητα στις ομάδες στις οποίες αγωνίζομαι. Ελπίζω ότι το νέο συμβόλαιο είναι προ των πυλών», ανέφερε χαρακτηριστικά για το ενδεχόμενο ανανέωσης.

Στη συνέχεια, ο Ράις στάθηκε και στο εξαιρετικό περιβάλλον που έχει βρει στην Άρσεναλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από τον προπονητή και τους συμπαίκτες του.

«Είμαι εξαιρετικά τυχερός που βρίσκομαι σε έναν σύλλογο όπως η Άρσεναλ, όπου ο προπονητής δείχνει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και έχω συμπαίκτες που αφιερώνουν τόση ενέργεια και προσπάθεια για μένα. Είμαι πολύ τυχερός που δεν χρειάζεται να ανησυχώ για τέτοια ζητήματα. Αυτό κάνει το να παίζεις ποδόσφαιρο πολύ πιο εύκολο», πρόσθεσε.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Άγγλος διεθνής έχει καταγράψει ένα γκολ και πέντε ασίστ σε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις σταθερές της ομάδας του.