Ελλάδα

Χαλκιδική: Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και εξαπάτησαν ηλικιωμένη – Της απέσπασαν 10.000 ευρώ και χρυσές λίρες

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν την Παρασκευή (13/11) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, γ

Χαλκιδική: Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και εξαπάτησαν ηλικιωμένη – Της απέσπασαν 10.000 ευρώ και χρυσές λίρες
15/11/2026, 17:07
TANEA Newsroom
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Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν την Παρασκευή (13/11) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος γυναίκας στη Χαλκιδική, η οποία σημειώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός του τηλεφώνησε στην παθούσα, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, την ενημέρωσε ψευδώς ότι υπήρχε υπερκατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας εργασιών στην περιοχή και την έπεισε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σημείο που της υπέδειξαν.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν 15 χρυσές λίρες, ένα ρολόι και το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ. Τα αντικείμενα και τα χρήματα παρέλαβε ο συλληφθείς, ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε με μισθωμένο όχημα.

Από την αστυνομία κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο άνδρας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του.

Παράλληλα, οι δράστες επιχείρησαν να εξαπατήσουν με την ίδια μέθοδο και γυναίκα που διέμενε σε γειτονική κατοικία, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα ή αντικείμενα.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι στις 9 Νοεμβρίου 2026 είχαν εξαπατήσει και έναν ανήλικο σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής, αποσπώντας του τέσσερις χρυσές λίρες, 500 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 3.400 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 435 ευρώ, διάφορα κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των συνεργών του, καθώς και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του και παραπέμφθηκε στον Ανακριτή.

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