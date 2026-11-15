Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του Ελλάδα – Σερβία

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά το 7-0 από την Ολλανδία και να παρουσιάσει το πλάνο της ομάδας για την αναμέτρηση με τους Σέρβους

Μετά τη βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, η Εθνική Ελλάδας στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τη Σερβία, αναζητώντας την αντίδραση μετά το χειρότερο αποτέλεσμα της πρόσφατης πορείας της.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής του Nations League, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στην αποτίμηση της συντριβής όσο και στην επόμενη ημέρα της «γαλανόλευκης».

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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά το 7-0 και να παρουσιάσει το πλάνο της ομάδας για την αναμέτρηση με τους Σέρβους. Η συνέντευξη Τύπου θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΠΟ στο YouTube.

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του Ελλάδα – Σερβία.