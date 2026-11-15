Άρης: Η δωδεκάδα του Σπανούλη για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

Ο Έλληνας τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή για την αναμέτρηση της έβδομης αγωνιστικής τους Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον, Τολιόπουλο, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδη, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστα και

Ο Άρης ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Βασίλη Σπανούλη να γνωστοποιεί τους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.

Δεν προέκυψε κάποια έκπληξη στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος κατέληξε στην αποστολή για το παιχνίδι απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

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Αναλυτικά η δωδεκάδα του Άρη:

Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα.