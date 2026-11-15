Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ενωμένοι»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε πως η Εθνική Ελλάδας διεκδικεί την πρόκριση και στοχεύει στην παραμονή της τουλάχιστον στην πρώτη κατηγορία του Nations League

Την ανάγκη η Εθνική Ελλάδας να αντιδράσει μετά τη βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία υπογράμμισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει της αναμέτρησης με τη Σερβία τη Δευτέρα (16/11, 21:45), για την τελευταία αγωνιστική του Nations League. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναγνώρισε τις δυσκολίες που προέκυψαν από το προηγούμενο αποτέλεσμα, αλλά έστειλε μήνυμα συσπείρωσης, τονίζοντας ότι η ομάδα πρέπει να βγάλει αντίδραση και να διεκδικήσει τον στόχο της.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της παρουσίας των φιλάθλων του Βόλου, ενώ ξεκαθάρισε ότι η προσπάθεια της Εθνικής στη διοργάνωση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Ελλάδα εξακολουθεί να διεκδικεί την πρόκριση στην επόμενη φάση και χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Σέρβους.

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«Το γήπεδο θα είναι γεμάτο – Ελπίζω να παρουσιάσουμε καλύτερο πρόσωπο»

Ο Γιοβάνοβιτς περιμένει μια απαιτητική αναμέτρηση, καθώς, όπως σημείωσε, και οι δύο ομάδες έχουν τους δικούς τους στόχους. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Εθνική θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα μπροστά στο κοινό του Βόλου.

Για το παιχνίδι με τη Σερβία και τον κόσμο του Βόλου:

«Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες έχουν τον δικό τους στόχο. Οι Σέρβοι μπορεί να είναι μια καλή ομάδα, αλλά έχουν μηδέν βαθμούς. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όσον αφορά τον κόσμο του Βόλου —τόνισε ότι ξεκίνησε από τη Νίκη Βόλου σαν προπονητής—, γνωρίζω ότι αύριο το γήπεδο θα είναι γεμάτο και ελπίζω από την πλευρά μας να ανταποκριθούμε και να παρουσιάσουμε ένα καλύτερο πρόσωπο».

«Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συσπείρωση»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε και στον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας μετά την ήττα από την Ολλανδία, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση με επαγγελματισμό και ενότητα.

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Για τη διαχείριση της ήττας από την Ολλανδία και την προετοιμασία:

«Πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι με τον σωστό τρόπο. Ο χρόνος που έχουμε για να προετοιμαστούμε είναι πολύ μικρός και αυτό είναι αρκετά δύσκολο για όλους. Ως επαγγελματίες, όμως, πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συσπείρωση. Όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα, πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ενωμένοι απ’ ό,τι στις καλές στιγμές».

Ο στόχος της Εθνικής στο Nations League

Ο Γιοβάνοβιτς ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε θέση διεκδίκησης της πρόκρισης, ενώ έθεσε ως βασική προτεραιότητα την παραμονή της στις κορυφαίες κατηγορίες του Nations League.

Για τον στόχο της Εθνικής στη διοργάνωση:

«Τα παιδιά διεκδικούν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Είναι σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε θέση να διεκδικούμε την πρώτη θέση. Έπρεπε να ανταποκριθούμε καλά σε αυτή τη διοργάνωση. Το βασικό για εμάς στο Nations League, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, είναι να βρισκόμαστε τουλάχιστον στην πρώτη κατηγορία. Αυτός πρέπει να είναι ένας από τους στόχους μας».

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«Μας έχει πληγώσει αυτό που συνέβη, αλλά μπορούμε να αντιδράσουμε»

Ο προπονητής της Εθνικής αναφέρθηκε και στον πληγωμένο εγωισμό των ποδοσφαιριστών μετά το βαρύ αποτέλεσμα στο Άμστερνταμ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ομάδα διαθέτει το κίνητρο και την ποιότητα για να δώσει απαντήσεις.

Για την αντίδραση που περιμένει από τους διεθνείς:

«Έχουμε τον εγωισμό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να αντιδράσουμε. Έχουμε παιδιά που προσπαθούν πάντα να υπερβάλλουν εαυτόν. Μας έχει πληγώσει αυτό που συνέβη, όμως σε τέτοιες στιγμές λειτουργεί και ο εγωισμός. Πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να αντιδράσουμε και να αποδείξουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε».