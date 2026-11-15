Ο θρυλικός μουσικός ανέβηκε αργά στη σκηνή του Peacock Theater στο Λος Άντζελες, χρησιμοποιώντας δύο μπαστούνια, καθώς τα κινητικά προβλήματα και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις της υγείας του δεν του επέτρεψαν να τραγουδήσει ή να παίξει μουσική

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η τελετή ένταξης στο Rock & Roll Hall of Fame του Φιλ Κόλινς, με τον Βρετανό καλλιτέχνη να γνωρίζει την αποθέωση, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και τα οποία δεν του επιτρέπουν πλέον να εμφανίζεται στη σκηνή.

Ο θρυλικός μουσικός ανέβηκε αργά στη σκηνή του Peacock Theater, στο Λος Άντζελες, χρησιμοποιώντας δύο μπαστούνια, καθώς τα κινητικά προβλήματα και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις της υγείας του δεν του επέτρεψαν να τραγουδήσει ή να παίξει μουσική. Ωστόσο, η θερμή υποδοχή του κοινού τον έκανε να λυγίσει και να δακρύσει, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρισκόταν και η κόρη του, η ηθοποιός Λίλι Κόλινς.

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Την ένταξη του Φιλ Κόλινς στο Hall of Fame παρουσίασε ο ντράμερ των Blink-182, Τράβις Μπάρκερ, ο οποίος εξήρε τη μοναδική του πορεία τόσο ως ντράμερ όσο και ως ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές της ποπ μουσικής τη δεκαετία του 1980.

«Μεγάλωσα θέλοντας απλώς να παίξω ντραμς. Όλα τα υπόλοιπα ήταν μια πολύ ευτυχής συγκυρία. Δεν μπορώ να πιστέψω, όταν κοιτάζω πίσω, πώς εξελίχθηκε η ζωή μου», είπε ο Κόλινς εμφανώς συγκινημένος.

Ο Μπάρκερ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο εμβληματικό τραγούδι «In the Air Tonight», τονίζοντας ότι περιλαμβάνει, κατά την άποψή του, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ντραμς σόλο όλων των εποχών.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος έπαιξε το χαρακτηριστικό μουσικό πέρασμα, ενώ η Σίνθια Ερίβο ερμήνευσε μια αργή και επιβλητική εκδοχή του τραγουδιού, σηκώνοντας το κοινό όρθιο.

Ο Φιλ Κόλινς είχε ήδη ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame ως μέλος των Genesis, ωστόσο αυτή τη φορά τιμήθηκε για τη σόλο καριέρα του. Αν και δεν έχει καταφέρει να ανέβει στη σκηνή για ζωντανή εμφάνιση από το 2022, φρόντισε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους θαυμαστές του: «Δεν με έχετε ακούσει για τελευταία φορά».