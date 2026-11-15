Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, ο μεγαλύτερος αδελφός της προχώρησε σε δηλώσεις στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Ο 22χρονος, αποφεύγοντας να δείξει το πρόσωπό του στην κάμερα, περιέγραψε τις συνθήκες που άλλαξαν τη ζωή της οικογένειάς του τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

«Μόλις μπήκα στα 18, την ημέρα των γενεθλίων μου, ξεκίνησε ο εφιάλτης μου και δεν έζησα ποτέ από τότε αυτά που έπρεπε να ζήσω. Μπήκα σε μια συνθήκη να πολεμήσω χωρίς να νιώσω φόβο ή ότι μπορεί να θέτω τη ζωή μου σε κίνδυνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος υποστήριξε σθεναρά την αθωότητα της μητέρας του, τονίζοντας πως εκείνη δεν είχε γνώση των γεγονότων. «Όταν πήγαμε μαζί με τη μητέρα μου στο αστυνομικό τμήμα να καταγγείλουμε το περιστατικό, ήμουν εκεί πέρα μπροστά. Τα είπε όλα. Δεν έτυχε να κρύψει τίποτα και αν η μητέρα μου ήταν ένοχη κιόλας, δεν θα έφτανε καν στο σημείο να πάει τρεις φορές στο τμήμα να καταγγείλει», ανέφερε.

Δικαστικές αίθουσες και κοινωνική στάση

Αναφερόμενος στις εμπειρίες του από το δικαστήριο, ο αδελφός της 12χρονης χαρακτήρισε ιδιαίτερα οδυνηρή τη στάση της υπεράσπισης. «Από τα πιο δύσκολα πράγματα που έζησα τα τελευταία έξι χρόνια είναι όταν ήμουν μάρτυρας μέσα στο δικαστήριο και οι δικηγόροι υπεράσπισης των κατηγορούμενων με ρωτήσανε αν φορούσε σουτιέν ή στρινγκ η δωδεκάχρονη αδελφή μου και έλεγαν ότι ήταν χειρότερη και από πόρνη», δήλωσε. Όσο για το Εφετείο, εξέφρασε την επιθυμία για την επιβεβαίωση της αθωότητας της μητέρας του και την αυστηρή τιμωρία των ενόχων.

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«Είχε το προφίλ ενός καλού οικογενειάρχη»

Σχετικά με τον βασικό κατηγορούμενο, σημείωσε πως στη γειτονιά προέβαλλε το προφίλ ενός «καλού οικογενειάρχη» και πατριώτη, ενώ ανέφερε πως στο κατάστημά του σύχναζαν αστυνομικοί, ηθοποιοί και πολιτικά πρόσωπα. Παράλληλα, κατήγγειλε καθυστερήσεις και αστοχίες από την πλευρά των Αρχών κατά την αποκάλυψη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας πως δόθηκε χρόνος στον δράστη να καταστρέψει στοιχεία. Επίσης, άσκησε κριτική για τη διαχείριση της υπόθεσης από την πρώην υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, υποστηρίζοντας πως η δημοσιοποίηση στοιχείων της ανήλικης οδήγησε σε επιθέσεις κατά του σπιτιού τους.

Η ανάγκη για δικαιοσύνη

Ο 22χρονος υπερασπίστηκε την προσωπικότητα της αδελφής του, απορρίπτοντας τις απόψεις ότι το παιδί προκαλούσε. «Με κάθε τρόπο προσπαθούσαν ένα δωδεκάχρονο παιδί να το βγάλουν ένοχο. Η αδελφή μου αυτή τη στιγμή είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιδί», συμπλήρωσε. Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς την πολιτεία: «Πόσες φορές πρέπει ένα παιδί να ξαναζήσει τον πόνο του για να καταλάβει το κράτος ότι η προστασία του δεν είναι η τυπική διαδικασία, αλλά ευθύνη; Και αν υπάρχει κάτι που θέλω να μείνει από αυτή τη συνέντευξη, είναι αυτό. Ένα παιδί δεν πρέπει να χρειάζεται να γίνει δυνατό πριν την ώρα του».