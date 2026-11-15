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Τενερίφη – Θέουτα: Συγκινητικό χειροκρότημα στη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ενώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο για ένα παρατεταμένο χειροκρότημα αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα με το μήνυμα «Για πάντα στη μνήμη μας»

Ποδοσφαιριστής με μαύρη φανέλα φωνάζει έντονα στο γήπεδο
15/11/2026, 18:09
TANEA Newsroom
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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από την αναμέτρηση της Τενερίφης με τη Θέουτα, καθώς οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων τίμησαν τη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Οι παίκτες των δύο συλλόγων ενώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο και συμμετείχαν σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα. Για λίγα λεπτά, το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα, με το ποδόσφαιρο να γίνεται μέσο έκφρασης σεβασμού και αποχαιρετισμού.

Η Τενερίφη μοιράστηκε το σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς το με ένα λιτό αλλά συγκινητικό μήνυμα: «Για πάντα στη μνήμη μας».

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