Εσθονία: Κλείνει τα σύνορα με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου μετά την απόπειρα δολιοφθοράς σε εταιρεία κατασκευής drones

Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκεται η Εσθονία, μετά την απόπειρα δολιοφθοράς στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών Threod Systems

Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκεται η Εσθονία, μετά την απόπειρα δολιοφθοράς στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών Threod Systems, η οποία, σύμφωνα με τις εσθονικές αρχές, φέρεται να οργανώθηκε κατ’ εντολή ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Στον απόηχο της υπόθεσης, η εσθονική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στο κλείσιμο όλων των συνοριακών περασμάτων με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας και την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων απειλών από τη Μόσχα.

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Την απόφαση ανακοίνωσε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάργκους Τσάκνα, αποδίδοντας στη Μόσχα την ευθύνη για σειρά εχθρικών ενεργειών σε βάρος της Εσθονίας.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της χώρας Κρίστεν Μίχαλ σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανέφερε ότι: «εκτεταμένες ζημιές αποφεύχθηκαν χάρη στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και την άμεση αντίδραση των αρχών».

Οι φερόμενοι ως δράστες έχουν συλληφθεί, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, οκτώ άτομα κρατούνται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο Εσθονός πρωθυπουργός συνέδεσε την υπόθεση με την ευρύτερη ρωσική δραστηριότητα στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι: «πρόκειται για μέρος του ευρύτερου υβριδικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ευρώπης, με στόχο τη μείωση της στήριξης προς την Ουκρανία και την άσκηση πίεσης στη Ρωσία».

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Σημειώνεται ότι, η Threod Systems ιδρύθηκε το 2012 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων επιτήρησης. Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται τα drones Eos και οι ηλεκτροοπτικές μονάδες eOpic. Η έδρα της βρίσκεται στον δήμο Viimsi, κοντά στο Ταλίν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εσθονικών αρχών, πίσω από την απόπειρα βρίσκεται η Κύρια Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας (GRU), η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας, στην οποία αποδίδονται και άλλες επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε ευρωπαϊκό έδαφος τα τελευταία χρόνια.

Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, να επιχειρούν συστηματικά τη στρατολόγηση τοπικών συνεργατών, προκειμένου να αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενεργειών δολιοφθοράς.

Πολλαπλά περιστατικά ασφαλείας στη Βαλτική

Η απόπειρα κατά της Threod Systems έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει ανησυχία στις χώρες της Βαλτικής. Τον Αύγουστο είχε σημειωθεί εμπρηστική επίθεση στις εγκαταστάσεις της εσθονικής αμυντικής εταιρείας Milrem Robotics, την οποία οι εσθονικές αρχές απέδωσαν επίσης σε εντολές ρωσικών ειδικών υπηρεσιών.

Η Εσθονία, μαζί με τη Λετονία και τη Λιθουανία, βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας της μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξημένος αριθμός αναφορών για κυβερνοεπιθέσεις, περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου με drones και απόπειρες δολιοφθοράς, με τις χώρες της περιοχής να βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα διευρυμένο φάσμα απειλών κατά της εθνικής και περιφερειακής ασφάλειας.

Με πληροφορίες από Euronews