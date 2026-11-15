Ελλάδα

Πυρκαγιά στο Ζεφύρι: Δίωξη για κακούργημα στην 34χρονη και τις κόρες της – Διαφεύγει της σύλληψης ο σύζυγός της, εκδόθηκε ένταλμα

Η 34χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά της παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και θα απολογηθούν την Τρίτη - Ένταλμα σύλληψης κατά του 44χρονου συζύγου της που εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται από τις αρχές

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INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

15/11/2026, 18:09
Μίνα Μουστάκα
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Ποινική δίωξη για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο άλλου σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος της 34χρονης Ρομά και των δύο θυγατέρων της για τη φωτιά που οδήγησε στον θάνατο δύο πυροσβεστών το Σάββατο στο Ζεφύρι.

Σε βάρος του 44χρονου συζύγου της κατηγορούμενης που διαφεύγει της σύλληψης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα.

Η 34χρονη παραπέμφθηκε σε ανακριτή, όπως και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, η ποινική μεταχείριση των οποίων θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες.

Η μητέρα και τα δύο παιδιά πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

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