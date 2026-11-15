Η 34χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά της παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και θα απολογηθούν την Τρίτη - Ένταλμα σύλληψης κατά του 44χρονου συζύγου της που εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται από τις αρχές

Ποινική δίωξη για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο άλλου σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος της 34χρονης Ρομά και των δύο θυγατέρων της για τη φωτιά που οδήγησε στον θάνατο δύο πυροσβεστών το Σάββατο στο Ζεφύρι.

Σε βάρος του 44χρονου συζύγου της κατηγορούμενης που διαφεύγει της σύλληψης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα.

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Η 34χρονη παραπέμφθηκε σε ανακριτή, όπως και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, η ποινική μεταχείριση των οποίων θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες.

Η μητέρα και τα δύο παιδιά πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.