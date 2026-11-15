Το Μαυροβούνιο ολοκλήρωσε με το απόλυτο των νικών τις υποχρεώσεις του στον όμιλο, ενώ η Κύπρος είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-offs ανόδου στη Β κατηγορία

Με νίκη ολοκλήρωσε το Μαυροβούνιο τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων της Γ’ κατηγορίας του UEFA Nations League, επικρατώντας με 4-1 της Κύπρου εκτός έδρας και κάνοντας το έξι στα έξι. Την ίδια ώρα, η αναμέτρηση της Λετονίας με την Αρμενία ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ (0-0), στην αυλαία της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Κύπρος – Μαυροβούνιο 1-4: Έκλεισε με ήττα τις υποχρεώσεις της η ομάδα του Μάντζιου

Η Κύπρος γνώρισε εντός έδρας ήττα με 4-1 από το Μαυροβούνιο, βάζοντας τέλος στο θετικό σερί των τεσσάρων διαδοχικών αγώνων χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την αναμέτρηση απέναντι στην πρωτοπόρο του ομίλου, η οποία είχε επικρατήσει και στην πρεμιέρα με 2-1.

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Το αποτέλεσμα, πάντως, δεν επηρέασε τη θέση της Κύπρου στην τελική κατάταξη. Η δεύτερη θέση είχε εξασφαλιστεί πριν από τη σέντρα, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα play-offs ανόδου στη Β’ κατηγορία του Nations League.

Το Μαυροβούνιο άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Όσμανιτς, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα. Η Κύπρος προσπάθησε να αντιδράσει και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 52′, όταν ο Πίττας ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Η απάντηση των φιλοξενούμενων, ωστόσο, ήταν άμεση. Ο Βούκοτιτς έδωσε ξανά προβάδισμα στο Μαυροβούνιο, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Κρστόβιτς. Ο επιθετικός σκόραρε στο 67′ και στο 83′, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 και ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο την αήττητη πορεία της ομάδας του στον όμιλο.

Κύπρος (Άκης Μάντζιος): Φαμπιάνο, Σίκκης, Κονόμης, Λαΐφης, Μαλεκκίδης, Αρτυματάς (68′ Μπράουν), Κάστανος, Έντουαρντς (78′ Κωστή), Χαραλάμπους (78′ Τζιώνης), Γεωργίου, Πίττας (68′ Πίκης).

Λετονία – Αρμενία 0-0: Χωρίς γκολ η τελευταία αναμέτρηση

Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Λετονίας με την Αρμενία, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στο τελευταίο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής.