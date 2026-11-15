Γιώργος Μασούρας: «Έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόχο μπροστά μας και θα δώσουμε τα πάντα»

Ο διεθνής εξτρέμ τόνισε πως η ομάδα έχει αφήσει πίσω της την ήττα από την Ολλανδία και επικεντρώνεται στην πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης

Την ανάγκη η Εθνική Ελλάδας να αφήσει πίσω της τη βαριά ήττα από την Ολλανδία και να επικεντρωθεί στην τελευταία αγωνιστική του Nations League υπογράμμισε ο Γιώργος Μασούρας. Ο διεθνής εξτρέμ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Σερβία, τονίζοντας πως η ομάδα έχει μπροστά της έναν σημαντικό στόχο: την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς διαχειρίστηκαν το αρνητικό αποτέλεσμα στο Άμστερνταμ, αλλά και στις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ τους τις τελευταίες ημέρες. Όπως εξήγησε, η ομάδα έχει αφήσει πίσω της την έντονη συναισθηματική φόρτιση και πλέον στρέφει όλη την προσοχή της στην αναμέτρηση με τους Σέρβους.

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«Μπορούμε να διαχειριστούμε τις δύσκολες στιγμές»

Ο Μασούρας παραδέχθηκε ότι η διαχείριση μιας τόσο βαριάς ήττας δεν είναι εύκολη υπόθεση, ωστόσο υπογράμμισε πως οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής έχουν την εμπειρία να αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις και να προχωρούν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Υπάρχει μία μεγαλύτερη δυσκολία στο να αντιμετωπίσεις μία οδυνηρή ήττα, όμως όλα τα παιδιά είναι επαγγελματίες, παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο, έχουν γνωρίσει και στιγμές δύσκολες και στιγμές καλές, οπότε έχουμε μάθει να ισορροπούμε και όταν έρχονται αυτές οι δύσκολες στιγμές μπορούμε να τις διαχειριστούμε και να προχωρήσουμε. Έτσι θα κάνουμε και τώρα, έχουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο στόχο μπροστά μας και θα δώσουμε τα πάντα γι’ αυτό».

«Ο καθένας πρέπει να σκέφτεται πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα»

Ο διεθνής εξτρέμ ρωτήθηκε και για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται ατομικά κάθε ποδοσφαιριστής μετά από ένα τόσο αρνητικό αποτέλεσμα. Στην απάντησή του στάθηκε στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, είτε κάποιος βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα είτε περιμένει την ευκαιρία του από τον πάγκο.

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«Το σημαντικό διάστημα νομίζω πέρασε. Τώρα που έπεσε η σκόνη από όλη την κατάσταση, γιατί όταν τα συναισθήματα είναι έντονα είναι πολύ δύσκολο, ο καθένας πρέπει να σκέφτεται πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, είτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο είτε από τον πάγκο.

Στο τέλος, όταν περνάνε οι ώρες και μαζευόμαστε όλοι μαζί, εκεί πέρα γινόμαστε πιο δυνατοί, επικρατεί η λογική, όπως και έγινε. Εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο, σκεφτόμαστε όπως σε όλο το διάστημα. Επισημαίνουμε ξανά αυτό που συμβαίνει. Διεκδικούμε αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε στις οκτώ καλύτερες ομάδες, όπως έχει διαμορφωθεί το Nations League.

Δεν είναι κάτι απλό, έχουμε πετύχει ήδη έναν στόχο, να είμαστε τρίτοι στον όμιλο, πήγαμε για το παραπάνω και το διεκδικούμε ακόμα και δεν θα το αφήσουμε να μας φύγει».

«Αναλύσαμε τι δεν πήγε καλά»

Τέλος, ο Μασούρας επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αρκετές συζητήσεις μεταξύ των διεθνών μετά την ήττα από την Ολλανδία. Όπως σημείωσε, η ομάδα αναγνώρισε τα λάθη της, αλλά πλέον έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση και δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

«Είναι φυσιολογικό να έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Όπως προανέφερα, αυτό που μένει στο τέλος και νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι, σίγουρα αναλύεις τι δεν πήγε καλά. Θα μπορούσε να μην είναι τόσο σκληρό το μάθημα, αλλά ήταν πολύ σκληρό και όλοι το κατανοήσαν.

Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόχο μπροστά μας. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε, εμείς φτάσαμε εκεί, εμείς αντιμετωπίσαμε αυτές τις ομάδες και φτάσαμε εκεί».