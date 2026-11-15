Η επικράτηση των Θεσσαλονικέων έβαλε τέλος σε δύο σημαντικά σερί των Πειραιωτών, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασε μετά από 11ετή παρουσία χωρίς ήττα στο συγκεκριμένο γήπεδο

Με μία εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε με 100-78 του Ολυμπιακού στο κατάμεστο Nick Galis Hall, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Θεσσαλονικείς επέβαλαν τον ρυθμό τους μετά την ανάπαυλα, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των φιλοξενούμενων και έφτασαν σε μια εμφατική νίκη, σε ένα ντέρμπι που σημαδεύτηκε από ένταση και αποβολές.

Οι «κίτρινοι» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 6-1, έχοντας ήδη επικρατήσει και του Παναθηναϊκού, ενώ ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα και υποχώρησε επίσης στο 6-1. Για τους Πειραιώτες παραμένει, παράλληλα, η ποινή των δύο βαθμών από την προηγούμενη σεζόν.

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Κορυφαίος του Άρη ήταν ο Μάθιου Μόργκαν με 21 πόντους, ενώ ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς πρόσθεσε 19 πόντους και έξι ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Κέβιν Μπιρτς με 14 πόντους και τρία ριμπάουντ, καθώς και του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος είχε εννέα πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 29 πόντους, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και επτά ριμπάουντ. Ο Εντζάι έδωσε επίσης λύσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο, σημειώνοντας 10 πόντους, με τρία ριμπάουντ και δύο μπλοκ.

Η ήττα αυτή έβαλε τέλος σε δύο σημαντικά σερί του Ολυμπιακού: στην 11ετή παρουσία του χωρίς ήττα στο συγκεκριμένο γήπεδο και στο αήττητο σερί του απέναντι σε ομάδες πλην του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο κρατούσε για περισσότερα από έξι χρόνια.

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Ο Άρης απάντησε στο ξεκίνημα του Ολυμπιακού

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και με τρία εύστοχα τρίποντα στις πρώτες επιθέσεις τους προηγήθηκαν με 9-0 μόλις στο δεύτερο λεπτό. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, αντέδρασε γρήγορα, τρέχοντας ένα σερί 6-0 και μειώνοντας σε 9-6 στο 4′.

Η συνέχεια βρήκε τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν καλύτερο ρυθμό, με τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ να αναλαμβάνουν επιθετικές πρωτοβουλίες. Οι δύο τους είχαν μαζί 14 πόντους και βοήθησαν τον Ολυμπιακό να ισοφαρίσει σε 16-16 στο 8′. Ο Γάλλος γκαρντ, μάλιστα, είχε ήδη 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας.

Ο Μόργκαν, όμως, έδωσε τις δικές του απαντήσεις για τον Άρη, σημειώνοντας πέντε διαδοχικούς πόντους και διατηρώντας την ομάδα του κοντά στο σκορ. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 23-23, με τους γηπεδούχους να έχουν 5/10 τρίποντα.

Το προβάδισμα παρέμεινε στα χέρια των γηπεδούχων

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μόργκαν συνέχισε να αποτελεί σταθερή επιθετική απειλή, φτάνοντας γρήγορα τους 11 πόντους. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, πήρε σημαντικές λύσεις από τον Εντζάι στη θέση του σέντερ, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν υψηλά ποσοστά στα δίποντα. Παρ’ όλα αυτά, ο Άρης παρέμενε μπροστά με 29-28 στο 12′.

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Ο Τζακ Λίντεϊλ ανέλαβε στη συνέχεια πρωταγωνιστικό ρόλο για τους Θεσσαλονικείς, προσφέροντας λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με τον Μόργκαν να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, ο Άρης διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας στο 35-35 στο 15′.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε προβλήματα στη δημιουργία και υπέπεσε σε επτά λάθη, ενώ ο Φουρνιέ είχε μείνει για αρκετή ώρα στον πάγκο. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και με σερί 6-0 ξέφυγαν με 41-35 στο 17′.

Ο Βεζένκοφ προσπάθησε να κρατήσει τους Πειραιώτες κοντά στο σκορ, όμως ο Άρης πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 47-43, έχοντας διατηρήσει τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου.

Το επιμέρους 12-2 που άλλαξε το παιχνίδι

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του ντέρμπι. Ο Άρης επέστρεψε στο παρκέ με μεγαλύτερη ένταση και εκμεταλλεύτηκε την έλλειψη συγκέντρωσης του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε διαδοχικά λάθη. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα εντυπωσιακό επιμέρους 12-2 και ανέβασαν τη διαφορά στο 59-45 στο 23′.

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Ο Φουρνιέ προσπάθησε να κρατήσει μόνος του επιθετικά τους φιλοξενούμενους, φτάνοντας τους 22 πόντους και μειώνοντας σε 59-50 στο 25′. Ωστόσο, η κυριαρχία του Άρη στα επιθετικά ριμπάουντ και οι λύσεις από τους Μήτρου-Λονγκ, Λίντεϊλ και Μόργκαν έδωσαν νέα ώθηση στους γηπεδούχους.

Με ένα ακόμη σερί 7-0, οι Θεσσαλονικείς ξέφυγαν με 66-50 στο 27′, ενώ λίγο αργότερα η διαφορά έφτασε στους 18 πόντους (73-55). Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για τον Άρη, καθώς ο Βασίλης Τολιόπουλος ευστόχησε σε ένα εντυπωσιακό buzzer beater, διαμορφώνοντας το 76-59.

Ένταση, αποβολές και κατοστάρα για τον Άρη

Η τελευταία περίοδος είχε ένταση, συνεχείς διακοπές και αρκετές διαμαρτυρίες, με τον Άρη να διατηρεί πάντως τον απόλυτο έλεγχο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 81-63 στο 33′, ενώ η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για τον Ολυμπιακό λίγο αργότερα.

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Μέσα σε διάστημα δύο λεπτών αποβλήθηκαν ο Κόρι Τζόζεφ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έπειτα από διαδοχικές τεχνικές ποινές για διαμαρτυρίες. Το σκορ είχε ήδη φτάσει στο 87-66 στο 35′, με τον Άρη να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε μια μεγάλη επικράτηση.

Ο Εντζάι προσπάθησε να περιορίσει τη διαφορά με συνεχόμενους πόντους, μειώνοντας σε 89-74 τρία λεπτά πριν από το τέλος. Ωστόσο, οι «κίτρινοι» δεν έχασαν τη συγκέντρωσή τους και συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση.

Το τελικό 100-78 επισφράγισε την κυριαρχία του Άρη, ο οποίος πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στους πρωταθλητές και έβαλε τέλος στο αήττητό τους στη Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 47-43, 76-59, 100-78.

Επόμενες υποχρεώσεις

Ο Άρης στρέφει πλέον την προσοχή του στο EuroCup, όπου θα υποδεχθεί τη Λε Μαν στις 18 Νοεμβρίου. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, έχει μπροστά του την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στις 17 Νοεμβρίου, στην Κύπρο.