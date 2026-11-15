Ο 48χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του πλοίου, ωστόσο η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση

Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 48χρονου Βούλγαρου επιβάτη του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «EUROPALINK», που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Μπρίντεζι της Ιταλίας προς την Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, ο πλοίαρχος ειδοποίησε τη Λιμενική Αρχή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς ο 48χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω.

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Στον επιβάτη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του πλοίου, ωστόσο η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση.

Μετά την άφιξη του «EUROPALINK» στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ο 48χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας της πόλης. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.