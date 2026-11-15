Ελλάδα

Τραγωδία εν πλω: Νεκρός 48χρονος επιβάτης σε πλοίο από το Μπρίντεζι

Ο 48χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του πλοίου, ωστόσο η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διασώστες μπροστά από το γκαράζ επιβατηγού πλοίου
15/11/2026, 19:50
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 48χρονου Βούλγαρου επιβάτη του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «EUROPALINK», που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Μπρίντεζι της Ιταλίας προς την Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, ο πλοίαρχος ειδοποίησε τη Λιμενική Αρχή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς ο 48χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω.

Στον επιβάτη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του πλοίου, ωστόσο η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση.

Μετά την άφιξη του «EUROPALINK» στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ο 48χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας της πόλης. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Go Deeper

Ηγουμενίτσα νεκρός πλοίο

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Επτά ελληνικές ταινίες απέσπασαν 22 βραβεία και διακρίσεις
  2. Συγκλονίζουν μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν: «Με βίασε 200 φορές» – «Ήμασταν σκλάβες»
  3. FT: Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει με στενούς συνεργάτες του ενδεχόμενη επιστροφή ως CEO στη Nvidia

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies