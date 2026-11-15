Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτιρίου στη Βασιλίσσης Όλγας

Τμήμα εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτιρίου κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Τμήμα εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτιρίου κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Μαρτίου. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, καθώς υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω υποχώρησης τμημάτων του κτίσματος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για την κατάρρευση στις 15:40 και κινητοποιήθηκε άμεσα, προκειμένου να συνδράμει προληπτικά και να διασφαλίσει την περιοχή. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται.

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Το ακίνητο συγκαταλέγεται στα ελάχιστα ιστορικά κτίρια που έχουν διασωθεί στην περιοχή της παλιάς οδού των Εξοχών. Πρόκειται για τριώροφο κτίσμα με ημιυπόγειο, συνολικής επιφάνειας άνω των 600 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης σχεδόν μισού στρέμματος.

Στο παρελθόν, το κτίριο είχε φιλοξενήσει για πολλά χρόνια επιχείρηση εστίασης, ενώ στο πίσω μέρος του λειτουργούσε φροντιστήριο. Κατά την τελευταία περίοδο πριν από την εγκατάλειψή του, το ισόγειο χρησιμοποιούνταν ως παλαιοπωλείο.

Ο αποκλεισμός του σημείου παραμένει σε ισχύ για προληπτικούς λόγους, καθώς οι αρχές εξετάζουν την κατάσταση του κτιρίου και τον κίνδυνο νέας κατάρρευσης.