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Σοβαρό τροχαίο στη Νέα Κίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα με ποδήλατο

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τη γυναίκα να εκτινάσσεται από τη δύναμη της πρόσκρουσης και να καταλήγει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου

Σοβαρό τροχαίο στη Νέα Κίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα με ποδήλατο

Αργολίδα - Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ποδηλάτισσας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Νέα Κίο Αργολίδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στο πάρκινγκ στο λιμάνι της Νέας Κίου, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες, επιβατικό αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτισσα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ναυπλίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Άργους.(EUROKINISSI)

15/11/2026, 19:29
TANEA Newsroom
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στο λιμάνι της Νέας Κίου, στην Αργολίδα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα που κινούνταν με ποδήλατο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα συνέβη στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού, πίσω ακριβώς από το περίπτερο της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τη γυναίκα να εκτινάσσεται από τη δύναμη της πρόσκρουσης και να καταλήγει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές. Στο λιμάνι έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα.

Στη συνέχεια, η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Η μεταφορά της πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο παρέσυρε την ποδηλάτισσα, διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

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