Ροναλντίνιο: Επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους μετά από 11 χρόνια – Αποθεώθηκε στην Ιταλία (vid)

Ο 46χρονος Βραζιλιάνος επιδιώκει να φτάσει τα 300 τέρματα στην καριέρα του αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Ραβέννα, στην οποία συμμετέχει μετοχικά

Μια ξεχωριστή στιγμή για τους φίλους του ποδοσφαίρου εκτυλίχθηκε την Κυριακή (15/11), καθώς ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους έπειτα από 11 χρόνια απουσίας. Ο 46χρονος Βραζιλιάνος βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα της Ραβέννα, της οποίας είναι μέτοχος, για την αναμέτρηση με τη Φορλί, στο πλαίσιο της τρίτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η επιστροφή του άλλοτε αστέρα της Μπαρτσελόνα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φιλάθλων, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό. Ο «μάγος» του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου φόρεσε ξανά ποδοσφαιρική φανέλα σε επίσημη αγωνιστική υποχρέωση, έντεκα χρόνια μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2015.

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Στόχος τα 300 γκολ στην καριέρα του

Ο Ροναλντίνιο είχε σταματήσει την ποδοσφαιρική του πορεία έχοντας πετύχει συνολικά 299 γκολ. Έτσι, ένας από τους προσωπικούς του στόχους για την επιστροφή του είναι να φτάσει τα 300 τέρματα, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στη σπουδαία διαδρομή του.

Ο Βραζιλιάνος επέλεξε να επιστρέψει με τη φανέλα της Ραβέννα, συλλόγου στον οποίο συμμετέχει μετοχικά, και η παρουσία του στην ενδεκάδα απέναντι στη Φορλί αποτέλεσε το γεγονός της αναμέτρησης, πριν ακόμη από τη σέντρα.