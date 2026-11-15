Γκουστάβο Πουέρτα: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος»

Ο Κολομβιανός μέσος δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol Radio πως είναι πολύ χαρούμενος με την πορεία του στον Πειραιά, την ομάδα και την παρουσία του στην εθνική

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια μίλησε για τον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος βρίσκεται στην Κολομβία για τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας. Ο μέσος των «ερυθρόλευκων», σε συνέντευξή του στο Caracol Radio, αναφέρθηκε στην εμπειρία του στον Πειραιά, εκφράζοντας την ικανοποίησή του τόσο για την προσωπική του παρουσία όσο και για την πορεία της ομάδας.

Ο Κολομβιανός χαφ στάθηκε ιδιαίτερα στο μέγεθος του συλλόγου, επισημαίνοντας ότι η δυναμική του Ολυμπιακού δεν γίνεται πάντοτε πλήρως αντιληπτή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Πειραιώτες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

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«Δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα πόσο μεγάλος είναι ο Ολυμπιακός»

Ο Πουέρτα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την παρουσία του στην ομάδα του Πειραιά, τονίζοντας ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και να διατηρήσει τη θέση του στις κλήσεις της εθνικής Κολομβίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό, μερικές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλος είναι. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος με την πορεία μας, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συλλόγου.

Τα πηγαίνουμε καλά, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη. Προσπαθώ να αγωνίζομαι συνεχώς και να διατηρώ το επίπεδό μου, ώστε να μπορώ να βρίσκομαι εδώ, στην εθνική ομάδα».