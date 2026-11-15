Με τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα η ομάδα του Αμαρουσίου απομακρύνθηκε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας εκεί τους γηπεδούχους των Ιωαννίνων

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζόρνταν Γουόκερ, το Μαρούσι πέρασε νικηφόρα από τα Ιωάννινα, επικρατώντας με 104-93 των Vikos Φalcons για τη Stoiximan GBL. Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 36 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του στη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα και βοηθώντας την να απομακρυνθεί από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Τζόρνταν Φλόιντ έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει τον Βίκο στη διεκδίκηση του αγώνα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 38 πόντους. Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα, με την ομάδα των Ιωαννίνων να παραμένει στην τελευταία θέση.

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Το Μαρούσι πήρε από νωρίς τον έλεγχο

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, με τον νεοαποκτηθέντα Τζάροντ Γιούτοφ να ξεκινά εντυπωσιακά, ευστοχώντας στα τρία πρώτα τρίποντα που επιχείρησε από τη δεξιά γωνία. Το Μαρούσι προηγήθηκε γρήγορα με 12-3, αναγκάζοντας τον προπονητή του Βίκου, Θανάση Γιαπλέ, να καλέσει τάιμ άουτ μόλις 1:40 μετά το τζάμπολ.

Η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς απάντησαν με ένα σερί 7-0, βελτιώνοντας προσωρινά την εικόνα τους. Ωστόσο, το Μαρούσι διατήρησε τον έλεγχο, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και έκλεισε την πρώτη περίοδο με σημαντικό προβάδισμα (18-32).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Vikos Φalcons ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και κατάφεραν να μειώσουν μέχρι και στους επτά πόντους. Ο Τζόρνταν Γουόκερ, όμως, πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Με τρία διαδοχικά τρίποντα και συνολικά 18 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, έδωσε νέα ώθηση στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 14 πόντων (41-55).

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Οι δύο Τζόρνταν κράτησαν ψηλά τον ρυθμό

Η επιθετική μονομαχία ανάμεσα στον Γουόκερ και τον Φλόιντ συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα. Οι δύο Αμερικανοί αποτέλεσαν τα βασικά σημεία αναφοράς των ομάδων τους, με τον ρυθμό να παραμένει υψηλός και το Μαρούσι να διατηρεί το προβάδισμά του.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου κατάφερε και πάλι να ανεβάσει την απόδοσή της στο δεύτερο μισό της περιόδου, διατηρώντας μια διαφορά ασφαλείας. Έτσι, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους στο +13 (69-82).

Λίγο πριν από τη λήξη της περιόδου, η ένταση κορυφώθηκε, με τον Γόντικα να αποβάλλεται με ντισκαλιφιέ έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες για φάουλ που του καταλογίστηκε.

Ο Φλόιντ απείλησε την ανατροπή, αλλά το Μαρούσι άντεξε

Ο Φλόιντ συνέχισε στον ίδιο εντυπωσιακό ρυθμό και στις αρχές της τέταρτης περιόδου, φτάνοντας τους 32 πόντους μέσα στα πρώτα δύο λεπτά. Ο Βίκος εκμεταλλεύτηκε το δυναμικό του ξεκίνημα και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, φτάνοντας ακόμη και στο 88-91, τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος.

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Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο, όμως ο Φλόιντ αστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο που θα μπορούσε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Το Μαρούσι διατήρησε την ψυχραιμία του και διαχειρίστηκε καλύτερα τις τελευταίες κατοχές, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχασε και τον Καρακώστα με πέντε φάουλ.

Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε και έφυγαν από τα Ιωάννινα με το τελικό 104-93, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη τους στη φετινή Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 18-32, 41-55, 69-82, 93-104.