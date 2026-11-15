Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου συνδύασαν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με προσωπικές στιγμές, με αφορμή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Μερικές όμορφες στιγμές στη Θεσσαλονίκη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά χωρίς πλέον να κρύβουν τη σχέση τους, πέρασαν ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Το ζευγάρι συνδύασε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με προσωπικές στιγμές, με αφορμή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Τον κοινό τους χρόνο στην πόλη θέλησε να μοιραστεί και η πολιτικός, η οποία αποχαιρέτησε τη φετινή διοργάνωση με μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο γνωστός ηθοποιός ποζάρουν μαζί σε μια selfie, χαμογελώντας στον φακό. «Αντίο Φεστιβάλ», έγραψε στη λεζάντα, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με ένα ακόμη στιγμιότυπο από την κοινή τους καθημερινότητα.

Η σχέση των δύο έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2026, όταν ο Πασχάλης Τσαρούχας επέλεξε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για την πολιτικό μέσα από τα social media. Τότε είχε ανεβάσει μια κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου». Μια ιδιαίτερα τρυφερή αφιέρωση που δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνειών για τη σχέση τους.

Η ζωή στη Θεσσαλονίκη και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δυο τους βρίσκονται ήδη σε φάση συγκατοίκησης, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη αποτελεί σημείο αναφοράς και για τους δύο, καθώς εκεί η Κατερίνα Νοτοπούλου αναπτύσσει την πολιτική της δραστηριότητα, ενώ ο Πασχάλης Τσαρούχας πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ζορμπάς».

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Οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ωστόσο, τους οδηγούν κατά διαστήματα και στην Αθήνα. Η πολιτικός εργάζεται παράλληλα πάνω σε ένα σημαντικό project που συνδέεται με την επιστημονική της ιδιότητα ως ψυχολόγου, ενώ ο ηθοποιός συνεχίζει τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες.

Μάλιστα, το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια και στην Κύπρο, όπου γίνονται τα γυρίσματα της σειράς «Μπλε Ώρες», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πασχάλης Τσαρούχας.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου έχει επιλέξει διαχρονικά να κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, αποφεύγοντας να μοιράζεται πολλές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς της. Από την πλευρά του, ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει αποκτήσει δύο παιδιά: έναν γιο από τον γάμο του με τη Θεοφανία Παπαθωμά και μία κόρη από την πρώην σύντροφό του, Νατάσα Παπαγιάννη.