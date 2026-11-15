Άρσεν Βενγκέρ: Αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της FIFA – Δεν θα διεκδικήσει τη θέση απέναντι στον Ινφαντίνο

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία συνεχίζει τις αναζητήσεις για εναλλακτικό υποψήφιο ενόψει της λήξης της προθεσμίας την Τετάρτη, καθώς ο Γάλλος απέσυρε το ενδιαφέρον του

Ο Άρσεν Βενγκέρ αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος για την προεδρία της FIFA, αφήνοντας τον Τζάνι Ινφαντίνο χωρίς έναν από τους πιθανούς αντιπάλους του στις εκλογές για την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ εξέταζε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το αξίωμα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το BBC Sport, αποφάσισε τελικά να αποσύρει το ενδιαφέρον του.

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τον Ινφαντίνο, ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει τέταρτη θητεία στην προεδρία της FIFA. Ο Βενγκέρ, που σήμερα κατέχει τη θέση του επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της Ομοσπονδίας, διαθέτει ισχυρό κύρος στον χώρο του αθλήματος και θα μπορούσε να αποτελέσει μια υπολογίσιμη εναλλακτική απέναντι στον νυν πρόεδρο.

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Η UEFA αναζητά ακόμη αντίπαλο για τον Ινφαντίνο

Το όνομα του Γάλλου είχε συνδεθεί με την προσπάθεια της UEFA να βρεθεί υποψήφιος που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την ηγεσία του Ινφαντίνο. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της αντίδρασης απέναντι στον πρόεδρο της FIFA, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο FIFA Forward Enterprise (FFE).

Η πρόταση προέβλεπε την εμπορική αξιοποίηση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω ιδιωτών επενδυτών, ωστόσο αποσύρθηκε έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Ο Βενγκέρ είχε φροντίσει τότε να αποστασιοποιηθεί από το συγκεκριμένο σχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό του.

Σε δηλώσεις του είχε υποστηρίξει ότι ενημερώθηκε για το πρότζεκτ μέσα από δημοσιεύματα και είχε χαρακτηρίσει απολύτως αναγκαία την απόσυρσή του, τονίζοντας την ανάγκη για μια ανεξάρτητη FIFA που θα λειτουργεί με διαφάνεια και ακεραιότητα.

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Παρά την απόφαση του Βενγκέρ να μη διεκδικήσει την προεδρία, η UEFA εξακολουθεί να αναζητά εναλλακτικό υποψήφιο, με την προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων να ολοκληρώνεται την Τετάρτη.

Οι υποψηφιότητες και η στήριξη στον Ινφαντίνο

Μέχρι στιγμής, ο πρώην αμυντικός της Τότεναμ, Ραμόν Βέγκα, ήταν ο πρώτος που είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία, τον Οκτώβριο. Επίσης, ενδιαφέρον για τη θέση έχει εκφράσει ο επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Κόζο Τατζίμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC Sport, ο 68χρονος Ιάπωνας δεν είχε εξασφαλίσει ακόμη τις πέντε απαραίτητες υποστηρίξεις από ομοσπονδίες-μέλη, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει τις προσπάθειές του μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας.

Από την πλευρά του, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διατηρεί τη στήριξη ομοσπονδιών από τη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Πρόσφατα, μάλιστα, υποστήριξε ότι έχει στο πλευρό του τη «συντριπτική πλειοψηφία» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η απόφαση του Βενγκέρ προκάλεσε απογοήτευση σε όσους επιθυμούσαν να υπάρξει μια ισχυρή εναλλακτική υποψηφιότητα. Χαρακτηριστικά, παράγοντας με επιρροή στο μέτωπο που αντιτίθεται στον Ινφαντίνο χαρακτήρισε την εξέλιξη «πραγματικά κρίμα», εκτιμώντας ότι ο Γάλλος θα μπορούσε να συσπειρώσει σημαντικό αριθμό ομοσπονδιών από όλο τον κόσμο.