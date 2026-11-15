Ελλάδα

Κτηνωδία στην Χαλκίδα: Σκότωσε με τσεκούρι σκύλο, επειδή δεν τον άφηνε να κοιμηθεί

Η σύλληψη του ηλικιωμένου πραγματοποιήθηκε έπειτα από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του για θανάτωση ζώου συντροφιάς

Κτηνωδία στην Χαλκίδα: Σκότωσε με τσεκούρι σκύλο, επειδή δεν τον άφηνε να κοιμηθεί
15/11/2026, 19:05
TANEA Newsroom
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Σοκ προκαλεί η υπόθεση θανάτωσης ενός σκύλου στην περιοχή του Αφρατίου στον Δήμο Χαλκιδέων, με έναν 86χρονο να συλλαμβάνεται από την αστυνομία, καθώς φέρεται να σκότωσε το ζώο χρησιμοποιώντας τσεκούρι, επειδή σύμφωνα με τις πληροφορίες του διατάραξε τον ύπνο.

Η σύλληψη του ηλικιωμένου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας, έπειτα από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του για θανάτωση ζώου συντροφιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, ο 86χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον σκύλο με τσεκούρι, με αποτέλεσμα να τον θανατώσει, επειδή τον είχε ξυπνήσει.

Όπως αναφέρει το evima.gr, ο συλληφθείς κατάγεται από τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων και αντιμετωπίζει κατηγορία για θανάτωση ζώου συντροφιάς.

Μετά το περιστατικό, ο σκύλος παραλήφθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χαλκιδέων, ενώ σε βάρος του ηλικιωμένου κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

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