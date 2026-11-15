Τραμπ: Η κυβέρνηση Μπάιντεν ευθύνεται για για το χάος στις αερομεταφορές – «Ό,τι άγγιξαν χάλασε»

Την κυβέρνηση του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, κατηγόρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το πρωτοφανές χάος που προκλήθηκε στην εναέρια κυκλοφορία των ΗΠΑ

Την κυβέρνηση του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, κατηγόρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το πρωτοφανές χάος που προκλήθηκε στην εναέρια κυκλοφορία των ΗΠΑ, μετά την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων και τις εκτεταμένες καθυστερήσεις που ταλαιπώρησαν χιλιάδες επιβάτες.

Στις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις του για το περιστατικό, ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την κρίση στην κατάσταση των αεροπορικών υποδομών και στη διαχείρισή τους από την προηγούμενη κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς την «καταστροφική».

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Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά ότι: «Ό,τι άγγιξαν χάλασε», ενώ έκανε λόγο για «τεράστια χρηματικά ποσά που δαπανήθηκαν απερίσκεπτα, κάνοντας ένα ήδη παλιό και κατεστραμμένο σύστημα ακόμη χειρότερο από ό,τι ήταν στην αρχή».

Το πρόβλημα στην εναέρια κυκλοφορία προκλήθηκε την Παρασκευή, έπειτα από τεχνική βλάβη σε παλαιές υποδομές κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να διατάξουν την προσωρινή καθήλωση των αεροσκαφών. Η αναστολή των πτήσεων διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στη λειτουργία των αεροδρομίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι επιπτώσεις συνεχίστηκαν και το Σάββατο, με τον απολογισμό των ακυρώσεων και των καθυστερήσεων να αυξάνεται διαρκώς. Συγκεκριμένα, περισσότερες από 18.000 πτήσεις ακυρώθηκαν από την Παρασκευή έως το Σάββατο, ενώ χιλιάδες ακόμη πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση.

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Η αναστάτωση συνεχίστηκε και την Κυριακή, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, περισσότερες από 1.500 πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί τις πρωινές ώρες, ενώ σχεδόν 3.000 παρουσίαζαν καθυστερήσεις.

Παρά τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος, τα προβλήματα εξακολουθούσαν να επηρεάζουν τις αερομεταφορές, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας στο ABC News, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία αποκατάστασης, εκτιμώντας ότι, εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση, «πιθανότατα θα δούμε τα πράγματα να επιστρέφουν στο φυσιολογικό τη Δευτέρα».