Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε των ερυθρόλευκων με 100-78 στο Αλεξάνδρειο για την έβδομη αγωνιστική της Stoiximan GBL

Ο Άρης πέτυχε κάτι ξεχωριστό στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς μετά τον Παναθηναϊκό υπέταξε και τον Ολυμπιακό, επικρατώντας με το εμφατικό 100-78 στο Αλεξάνδρειο, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν μία εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στους «ερυθρόλευκους» και πανηγύρισαν μία σπουδαία νίκη, η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με όσα είχαν προηγηθεί πριν από δύο εβδομάδες.

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Συγκεκριμένα, την 1η Νοεμβρίου ο Άρης είχε επικρατήσει με 101-91 του Παναθηναϊκού, επίσης στο Αλεξάνδρειο, καταφέρνοντας πλέον να προσθέσει στο ενεργητικό του και το «θύμα» του δεύτερου μεγάλου αντιπάλου του ελληνικού μπάσκετ.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έγινε η πρώτη που καταφέρνει να νικήσει τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και τον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο της ίδιας σεζόν, μετά από επτά χρόνια.

Το Περιστέρι του Πεδουλάκη ήταν η τελευταία ομάδα που το είχε καταφέρει

Για να συναντήσει κανείς την προηγούμενη αντίστοιχη περίπτωση, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην αγωνιστική περίοδο 2018-19. Τότε ήταν το Περιστέρι του Αργύρη Πεδουλάκη εκείνο που είχε καταφέρει να υποτάξει και τους δύο «αιώνιους» στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων είχε επικρατήσει με 80-72 του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια είχε νικήσει τον Ολυμπιακό με 81-76, γράφοντας τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα, εκείνη η επίδοση είχε ιδιαίτερη αξία, καθώς το Περιστέρι έγινε η πρώτη ομάδα έπειτα από 14 χρόνια που κατάφερε να πανηγυρίσει νίκες απέναντι και στους δύο μεγάλους αντιπάλους μέσα στην ίδια κανονική περίοδο.

Πλέον, επτά χρόνια αργότερα, ο Άρης επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο επίτευγμα, με δύο εμφατικές εμφανίσεις στο Αλεξάνδρειο και αποτελέσματα που προσθέτουν μία ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.