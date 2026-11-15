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Αναβάτης μηχανής σκοτώθηκε όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με ΙΧ στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με τη λεωφόρο Πεντέλης - Αδιευκρίνιστες προς ώρας οι συνθήκες του δυστυχήματοςΔιάβασε το άρθρο
Η 36χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά κατάγματα και θρυμματισμένη την αριστερή πλευρά του σώματός της, ενώ οι επόμενες 72 ώρες θεωρούνται κρίσιμεςΔιάβασε το άρθρο
Ζεφύρι: Οι καταθέσεις μητέρας και θυγατέρων για τον αυτοσχέδιο σκουπιδότοπο και τον 44χρονο πατέρα που εξαφανίστηκε μετά τη φονική πυρκαγιάΔιάβασε το άρθρο
Η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ έχει φτάσει σήμερα τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 33 φορές σε σχέση με το 2019 σύμφωνα με τον αντιπρόεδροΔιάβασε το άρθρο
Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο θρύλος υποστηρίζει ότι, αν κάποιος κατασκευάσει ένα δωδέκατο, ένα από τα υπόλοιπα θα καταρρεύσει ή θα καταστραφείΔιάβασε το άρθρο