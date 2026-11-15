Η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ έχει φτάσει σήμερα τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 33 φορές σε σχέση με το 2019 σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο

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