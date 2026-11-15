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Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής

Ο αήττητος ΠΑΟΚ διατηρείται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με επτά νίκες σε ισάριθμους αγώνες μετά την επικράτησή του στην έδρα της Καρδίτσας

Μπασκετμπολίστας του Άρη κρατά την μπάλα στο ένα χέρι σε αγώνα της Stoiximan GBL

STOIXIMAN GBL 2026-2027 / ΑΡΗΣ - ΟΣΦΠ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

15/11/2026, 19:52
TANEA Newsroom
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Η 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL έφερε σημαντικές εξελίξεις στη μάχη της κορυφής, με τον Άρη να πετυχαίνει σπουδαία νίκη με 100-78 απέναντι στον Ολυμπιακό και να βάζει τέλος στο αήττητο των Πειραιωτών. Οι «κίτρινοι» έφτασαν στο 6-1, όσο έχουν πλέον και οι «ερυθρόλευκοι», ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-73 του Κολοσσού και ανέβηκε επίσης στο 6-1. Στην κορυφή παραμένει ο αήττητος ΠΑΟΚ, που έκανε το 7/7 με το διπλό στην Καρδίτσα.

Η αγωνιστική είχε ακόμη σημαντικές εκπλήξεις, με τη Δόξα Λευκάδας να περνά από την έδρα της ΑΕΚ και τον Ηρακλή να πανηγυρίζει εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Προμηθέα. Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της Stoiximan GBL.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

  • ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας 73-77
  • Καρδίτσα – ΠΑΟΚ 69-74
  • Προμηθέας Πάτρας – Ηρακλής 92-99
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου 78-73
  • Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson 84-67
  • Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι 93-104
  • Άρης – Ολυμπιακός 100-78

Η βαθμολογία μετά την 7η αγωνιστική

Πίνακας βαθμολογίας ελληνικού πρωταθλήματος με τις ομάδες και τα στατιστικά τους

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Stoiximan GBL βαθμολογία

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