Football Talk (16/11): «Τελικός» η Εθνική με Σερβία, παλιός καλός Άρης στο Μπάσκετ

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων στην εκπομπή

Το Football Talk μαζί σας ξανά σήμερα Δευτέρα (16/11), στις 13:00 το μεσημέρι, στο YouTube των Nέων.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Συντονιστής ο Άλκης Τσαβδαράς.

Η Εθνική ομάδα καλείται να επανέλθει από το σοκ της ήττας με 7-0 από την Ολλανδία και να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο κόντρα στη Σερβία, σε ένα ματς «τελικό» που θα κρίνει αν βρεθεί στα προημιτελικά του Nations League.

Επέστρεψε για τα καλά ο «Αυτοκράτορας» Άρης στο μπάσκετ, καθώς επικτράτησε του Ολυμπιακού με 100-78 στο «Παλέ».

Νίκη με 3-1 και επιστροφή Ντεσπότοφ για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Παρτιζάν.

Δείτε την εκπομπή στο YouTube των Nέων: