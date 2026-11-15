Αθλητικά

Football Talk (16/11): «Τελικός» η Εθνική με Σερβία, παλιός καλός Άρης στο Μπάσκετ

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων στην εκπομπή

Football Talk (16/11): «Τελικός» η Εθνική με Σερβία, παλιός καλός Άρης στο Μπάσκετ
15/11/2026, 20:00
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Το Football Talk μαζί σας ξανά σήμερα Δευτέρα (16/11), στις 13:00 το μεσημέρι, στο YouTube των Nέων.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων.

Συντονιστής ο Άλκης Τσαβδαράς.

Η Εθνική ομάδα καλείται να επανέλθει από το σοκ της ήττας με 7-0 από την Ολλανδία και να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο κόντρα στη Σερβία, σε ένα ματς «τελικό» που θα κρίνει αν βρεθεί στα προημιτελικά του Nations League.

Επέστρεψε για τα καλά ο «Αυτοκράτορας» Άρης στο μπάσκετ, καθώς επικτράτησε του Ολυμπιακού με 100-78 στο «Παλέ».

Νίκη με 3-1 και επιστροφή Ντεσπότοφ για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Παρτιζάν.

Δείτε την εκπομπή στο YouTube των Nέων:

Go Deeper

Football Talk Άρης Εθνική ομάδα μπάσκετ ΠΑΟΚ

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Επτά ελληνικές ταινίες απέσπασαν 22 βραβεία και διακρίσεις
  2. Συγκλονίζουν μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν: «Με βίασε 200 φορές» – «Ήμασταν σκλάβες»
  3. FT: Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει με στενούς συνεργάτες του ενδεχόμενη επιστροφή ως CEO στη Nvidia

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Αθλητικά

Cookies