Αθλητικά Μπάσκετ

Αποθέωση για Σπανούλη στο Παλέ: «Παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ»

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως η ομάδα του βρίσκεται στον σωστό δρόμο και οφείλει να παραμείνει ταπεινή μετά τη νέα νίκη απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης

Προπονητής με μαύρο κοστούμι πανηγυρίζει με υψωμένες γροθιές στο γήπεδο μπάσκετ

STOIXIMAN GBL 2026-2027 / ΑΡΗΣ - ΟΣΦΠ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

15/11/2026, 19:57
Νίκος Παπαδόπουλος
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Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί τον… αρχιτέκτονα του φετινού Άρη, με την αποθέωση να τον συνοδεύει σε κάθε του εμφάνιση.

Το ίδιο συνέβη και σήμερα, καθώς κατά την πορεία του προς τις καθιερωμένες δηλώσεις, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, προτού μιλήσει για τη νέα νίκη της ομάδας του.

«Η ομάδα έχει πολύ καλό πρόσωπο. Παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ και στα δύο μέρη του παρκέ, απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ευχαριστούμε και τον κόσμο για την υποστήριξη», δήλωσε αρχικά, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει τη βελτίωση της ομάδας και τις διαδοχικές νίκες στα ντέρμπι.

«2,5 μήνες είμαι εδώ. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Σεβόμαστε τους πάντες, δουλεύουμε, προχωράμε. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί και να κρατήσουμε τα πόδια μας στο έδαφος. Είμαστε μία μοντέρνα ομάδα και στις δύο άκρες του παρκέ. Έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε, πολλούς αυτοματισμούς αλλά μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά».

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Άρης Βασίλης Σπανούλης μπάσκετ

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