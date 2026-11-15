Η ομάδα του Τάσου Φλέγγα έκανε το «5 στα 5» στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής διατηρώντας το απόλυτο των βαθμών και την εστία της ανέπαφη με απολογισμό τερμάτων 46-0

Με ασταμάτητο ρυθμό συνεχίζει η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, η οποία πέρασε με το εμφατικό 11-0 από την έδρα των Νέων Εργοτέλη, στο Μαρτινέγκο, για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής. Οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα έκαναν το «5 στα 5» και διατήρησαν το απόλυτο των βαθμών, χωρίς μάλιστα να έχουν δεχθεί γκολ στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Ο Ολυμπιακός έδειξε από το πρώτο ημίχρονο τις διαθέσεις του, καθώς πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 7-0. Η Ατάκο και η Κολέμπα πέτυχαν από δύο τέρματα, ενώ στον πίνακα των σκόρερ προστέθηκαν επίσης οι Μυλωνά, Λόγου και Φιγκέιρας.

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Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα

Η επιθετική παραγωγή των φιλοξενούμενων δεν σταμάτησε στο δεύτερο μέρος. Η Βενιαμίν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 8-0 στο 48’, ενώ δέκα λεπτά αργότερα η Ξυλούρη έκανε το 9-0.

Η Λόγου πέτυχε το δεύτερο προσωπικό της γκολ στο 82’, διαμορφώνοντας το 10-0, ενώ η Γιάννου έβαλε την τελευταία πινελιά στο 89’, γράφοντας το τελικό 11-0.

Με αυτή την επικράτηση, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 15 βαθμούς σε πέντε αγωνιστικές, με απολογισμό τερμάτων 46-0, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό ξεκίνημά του στη Β’ Εθνική.