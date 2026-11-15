Αθλητικά Ποδόσφαιρο

Ροναλντίνιο: Η μαγεία δεν ξεχνιέται – Τα στατιστικά του στο ντεμπούτο του με τη Ραβέννα

Ο 46χρονος Βραζιλιάνος θρύλος κατέγραψε μία πάσα-κλειδί και συμμετείχε στη δημιουργία της φάσης από την οποία προήλθε το γκολ της ομάδας του, σύμφωνα με τα στατιστικά

Ο Ροναλντίνιο χαμογελά με ανοιχτά τα χέρια στο γήπεδο

Soccer Football - Serie C - Ravenna v Forli - Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna, Italy - November 15, 2026 Ravenna's Ronaldinho reacts REUTERS/Matteo Minnella

15/11/2026, 20:08
TANEA Newsroom
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Το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να ξυπνά αναμνήσεις και ο Ροναλντίνιο φρόντισε να το υπενθυμίσει με τον πιο όμορφο τρόπο. Στα 46 του χρόνια, ο Βραζιλιάνος θρύλος επέστρεψε στην ενεργό δράση, φορώντας τη φανέλα της Ραβέννα στο ντέρμπι με τη Φορλί για τη 14η αγωνιστική της Serie C. Η παρουσία του στο γήπεδο έφερε ξανά στο προσκήνιο το χαρακτηριστικό χαμόγελο και την ποδοσφαιρική μαγεία που τον έκαναν αγαπητό σε εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα και της Μίλαν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Ραβέννα, φορώντας το αγαπημένο του Νο 10. Ο προπονητής της ομάδας, Αντρέα Μαντορλίνι, του έδωσε χρόνο συμμετοχής στο πρώτο ημίχρονο, με τον Βραζιλιάνο να δείχνει πως, ακόμη και έπειτα από τόσα χρόνια μακριά από την επαγγελματική δράση, εξακολουθεί να ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση.

Συμμετοχή στη φάση του γκολ και εξαιρετικά στατιστικά

Η παρουσία του Ροναλντίνιο δεν περιορίστηκε σε μια συμβολική επιστροφή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά, κατέγραψε μία πάσα-κλειδί, είχε απόλυτη επιτυχία στις μακρινές μεταβιβάσεις και στις μονομαχίες εδάφους, ενώ συμμετείχε και στη δημιουργία της φάσης από την οποία προήλθε το γκολ της Ραβέννα.

Η ομάδα του πήρε το προβάδισμα με 1-0 πριν από την ανάπαυλα, χάρη στο τέρμα του Τζούλιο Ντονάτι, με τον Βραζιλιάνο να έχει συμβολή στην επιθετική προσπάθεια που οδήγησε στο γκολ.

Η αποθέωση στο «Μπρούνο Μπενέλι»

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο 46χρονος άσος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε θερμό χειροκρότημα. Οι φίλαθλοι που γέμισαν το «Μπρούνο Μπενέλι» είχαν βρεθεί εκεί για να παρακολουθήσουν ξανά από κοντά έναν από τους πιο ξεχωριστούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του, με τον ίδιο να ανταποδίδει την αποθέωση.

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ποδόσφαιρο Ραβέννα Ροναλντίνιο

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