Μία 63χρονη Βρετανίδα κατέθεσε μήνυση για σωματική βλάβη, υποστηρίζοντας ότι υπέστη σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στις οποίες υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025

Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση των δύο γιατρών της Καρνεάδου, καθώς μία ακόμη γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της 56χρονης γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένη για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για μία 63χρονη Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια, η οποία κατέθεσε μήνυση για σωματική βλάβη, υποστηρίζοντας ότι υπέστη σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στις οποίες υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Όπως αναφέρει, μετά τις θεραπείες διαγνώστηκε με αναιμία.

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Η 63χρονη, η οποία διαμένει στην Κύπρο, ταξίδεψε στην Ελλάδα πριν από τέσσερις ημέρες, προκειμένου να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και να καταγγείλει όσα, όπως ισχυρίζεται, συνέβησαν κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

Κατέβαλε 6.440 ευρώ για δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη μήνυση, η γυναίκα επισκέφθηκε για πρώτη φορά το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 17 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου, επέστρεψε στον ίδιο χώρο για τη δεύτερη συνεδρία.

Για τις δύο θεραπείες, σύμφωνα με την καταγγελία της, κατέβαλε συνολικά 6.440 ευρώ.

Ωστόσο, η ίδια υποστηρίζει ότι ήδη από την πρώτη συνεδρία άρχισε να αντιμετωπίζει έντονους πόνους, τους οποίους αποδίδει στους χειρισμούς της 56χρονης γιατρού.

«Ένιωσα τρομερούς πόνους και στα δύο νεφρά, σαν μαχαιριές»

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι περιγραφές της 63χρονης στη μηνυτήρια αναφορά της. Όπως καταγγέλλει, κατά την έναρξη της πρώτης θεραπείας η γιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να αισθανθεί αφόρητους πόνους στην περιοχή των νεφρών.

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«Κατά τη διάρκεια της πρώτης θεραπείας, στο ξεκίνημα της πλασμαφαίρεσης, η 56χρονη ιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα αυτό να μου δημιουργήσει τρομερούς πόνους και στα δύο νεφρά σαν μαχαιριές, όπου και της είπα να σταματήσει την αύξηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Βρετανίδα υποστηρίζει ακόμη ότι μετά τη δεύτερη συνεδρία παρουσίασε έντονο πρήξιμο σε ολόκληρο το σώμα και τόσο ισχυρούς πόνους, ώστε δεν μπορούσε να ταξιδέψει.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει με τη γιατρό, προκειμένου να την ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας της, χωρίς όμως να καταφέρει να λάβει την ανταπόκριση που περίμενε.

«Μετά και από τη δεύτερη θεραπεία πρήστηκα σε όλο μου το σώμα, δεν μπορούσα να ταξιδέψω από τους πόνους. Πήρα τηλέφωνο την ιατρό και εκείνη με απέφευγε, μου έλεγε ότι βρίσκεται στο εξωτερικό και να μην ανησυχώ. Μετά τις θεραπείες που έκανα διαγνώστηκα με αναιμία», αναφέρει στη μήνυσή της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τη νέα καταγγελία έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος ανακριτής, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.