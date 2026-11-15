Μπέσεντ: Ζητά εξηγήσεις από τη Nvidia για πιθανή παράνομη διακίνηση μικροτσίπ στην Κίνα

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ζήτησε από την Nvidia να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το εάν εν γνώσει της παρέβλεψε την παράνομη διακίνηση μικροτσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης προς την Κίνα.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ζήτησε από την Nvidia να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το εάν εν γνώσει της παρέβλεψε την παράνομη διακίνηση μικροτσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης προς την Κίνα. Ο υπουργός χαρακτήρισε δευτερεύουσας σημασίας τη σχέση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia με μια Κινέζα που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε πως «αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να εξεταστεί αν η Nvidia είχε μια κουλτούρα συμμόρφωσης στην εφαρμογή περιορισμών των εξαγωγών των ΗΠΑ». Οι δηλώσεις έγιναν τρεις ημέρες μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας από το 1993.

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Ο Μπέσεντ διερωτήθηκε «ποιος ήξερε» για τις εταιρείες-προπέτασμα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την παράκαμψη των περιορισμών και την πώληση μικροτσιπ σε Κινέζους πελάτες. Αμφισβήτησε εάν οι παραβάσεις έφταναν μέχρι τη διοίκηση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο το 1%» των τσιπ που πωλήθηκαν στη Σιγκαπούρη παρέμειναν εκεί, την ώρα που η Nvidia κάλυπτε περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων πωλήσεών της στη συγκεκριμένη αγορά το 2024.

Η Ουάσινγκτον έχει απαγορεύσει την εξαγωγή των πιο προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών, ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε στα τέλη του 2025 μόνο την πώληση τσιπ H200, τεχνολογίας προηγούμενης γενιάς, και «τίποτα παραπάνω».

Αναφορικά με τις υποψίες για την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed, πελάτη της Nvidia στη Σιγκαπούρη, ο Μπέσεντ δήλωσε πως «δεν με νοιάζει» εάν εργαζόταν για το Πεκίνο. Η σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ έχει πυροδοτήσει σκάνδαλο, αλλά όπως είπε, «οι αδυναμίες του Τζένσεν είναι δικές του».

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Ο υπουργός απαίτησε απαντήσεις από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia και την εσωτερική της έρευνα εντός δέκα ημερών.

Παράλληλα, τόνισε ότι: «η Nvidia είναι μια σπουδαία εταιρεία» και ο Τζένσεν Χουάνγκ «ένας απίστευτος καινοτόμος», πρόσθεσε όμως ότι αυτό δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

Επίσης, ο Μπέσεντ κάλεσε την εταιρεία να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της εκτός της Nvidia.

Η Megaspeed θεωρείται ύποπτη από τις ΗΠΑ για μεταφορά τσιπ Nvidia στην Κίνα, με το υπουργείο Δικαιοσύνης να διεξάγει ποινική έρευνα.

Επιπλέον, η Nvidia υποστήριξε στα τέλη Οκτωβρίου ότι οι κατηγορίες «εξετάστηκαν πέρυσι λεπτομερώς και απορρίφθηκαν».

Σύμφωνα με τους Financial Times, τέσσερις ομοσπονδιακές υπηρεσίες άσκησαν πιέσεις να προστεθεί η Megaspeed σε μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

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Ο Μπέσεντ επανέλαβε ότι: «το υπουργείο Εμπορίου είχε τον τελευταίο λόγο», επισημαίνοντας την αυξανόμενη ασυνέπεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαρροή μικροτσίπ τελευταίας γενιάς της Nvidia στην Κίνα, αποδίδοντας την ευθύνη στο υπουργείο Εμπορίου υπό τον Χάουαρντ Λάτνικ.

Παράλληλα, ο Μπέσεντ χαρακτήρισε «απογοητευτικές» τις διαρροές στρατηγικών συστατικών προς τη Megaspeed.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, Τιμ Σκοτ, κάλεσε τον Τζένσεν Χουάνγκ να καταθέσει σε δημόσια ακρόαση στις 3 Δεκεμβρίου. Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ συμφώνησε να καταθέσει στις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ συμφώνησε επίσης να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 26 Νοεμβρίου.

Τέλος, η Nvidia αναμένεται να δημοσιεύσει τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματά της την Τρίτη.