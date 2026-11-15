Ανείπωτη τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε το μικρό παιδί που κατάπιε βενζίνη

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με το παιδί ηλικίας περίπου ενάμιση έτους, το οποίο φέρεται να κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με το παιδί ηλικίας περίπου ενάμιση έτους, το οποίο φέρεται να κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το μικρό παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το Neakriti.gr , το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών να κινητοποιείται άμεσα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν. Στη συνέχεια, το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη.

Ωστόσο, παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Μέχρι στιγμής, παραμένει αδιευκρίνιστο πώς το μικρό παιδί βρέθηκε σε επαφή με τη βενζίνη, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν αποσαφηνιστεί.