Ο τραυματίας φέρεται να έδωσε στους συναδέλφους του μια πρώτη εικόνα για όσα συνέβησαν στο γεμάτο καπνούς υπόγειο, περιγράφοντας την αγωνιώδη προσπάθειά του να βοηθήσει τον 44χρονο συνάδελφό του

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο φλεγόμενο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου στο Ζεφύρι, όπου το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, 44 και 23 ετών, φέρεται να περιέγραψε στους συναδέλφους του ο τρίτος πυροσβέστης που κατάφερε να βγει ζωντανός από την πύρινη κόλαση.

Ο 43χρονος πυροσβέστης ανασύρθηκε τραυματισμένος από το κτήριο και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, παραμένοντας σε κατάσταση σοκ.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο τραυματίας φέρεται να έδωσε στους συναδέλφους του που συμμετείχαν στη διάσωσή του μια πρώτη εικόνα για όσα συνέβησαν στο γεμάτο καπνούς υπόγειο, περιγράφοντας την αγωνιώδη προσπάθειά του να βοηθήσει τον 44χρονο συνάδελφό του.

«Προσπάθησα να τον πιάσω, αλλά μου γλίστρησε στη σκάλα. Μετά μου τελείωσε το οξυγόνο και λιποθύμησα», φέρεται να είπε.

Όπως φέρεται να περιέγραψε, αρχικά επιχειρούσε να κατασβέσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας τη μάνικα, όταν ξαφνικά οι φλόγες φούντωσαν. Τότε αντιλήφθηκε τον 44χρονο συνάδελφό του πεσμένο στη σκάλα και προσπάθησε να τον προσεγγίσει για να τον απομακρύνει, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

«Έκανα λίγα βήματα και έπεσα γιατί μου τελείωσε το οξυγόνο», φέρεται να ανέφερε, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη κατάθεση

Πάντως, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, ο επιζών πυροσβέστης δεν έχει καταθέσει επισήμως, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό λόγω της κατάστασης της υγείας του.

«Βρίσκεται στη ΜΕΘ, παραμένει σε σοκ και όταν εξέλθει και μεταφερθεί σε μονάδα νοσηλείας, θα μας πει ό,τι ξέρει από όσα έχουν συμβεί. Προς το παρόν ελπίζουμε ότι σύντομα θα καταφέρει να επανέλθει και να ανακτήσει την υγεία του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίσημη κατάθεσή του αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την ανασύνθεση των δραματικών συνθηκών κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν οι τρεις πυροσβέστες και εκτυλίχθηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι.