Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., στο κέντρο της Αθήνας θα αναπτυχθούν περίπου 5.000 αστυνομικοί

Ομαλά εξελίσσονται οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου που ξεκίνησαν σήμερα Κυριακή (15/11) και κορυφώνονται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου με την πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία, με τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας να είναι δρακόντεια.

Ο χώρος του ιδρύματος τελεί υπό αστυνομικό κλοιό, καθώς παρά το γεγονός ότι οι πύλες έκλεισαν στις 6:00 το απόγευμα και την απόφαση της Πρυτανείας όλα τα κτήρια του συγκροτήματος να παραμένουν κλειστά, εντός του κεντρικού κτηρίου εκτιμάται ότι βρίσκονται περίπου 2.000 άτομα. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται κατάληψη στο κτήριο Γκίνη, στην πίσω πλευρά του Πολυτεχνείου, από μια ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου.

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Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν για το κοινό στις 8:30 το πρωί της Δευτέρας (16/11) μέχρι και τις 6:00 το απόγευμα, όπου υπάρχουν επίσης αρκετές προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, οι οποίες θα λάβουν χώρα στον εξωτερικό χώρο του προαυλίου του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., στο κέντρο της Αθήνας θα αναπτυχθούν περίπου 5.000 αστυνομικοί – ΟΠΚΕ, ΜΑΤ, Άμεση Δράση και Τροχαία – με έμφαση περιμετρικά του Πολυτεχνείου, στην περιοχή των Εξαρχείων και στην διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες στην πορεία της Τρίτης προς την Αμερικανική πρεσβεία.

Από αέρος, drones και ελικόπτερα δίνουν συνεχόμενη εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου εκεί υπάρχουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., όπου βλέπουν την εικόνα και το τι επικρατεί. Παράλληλα, η ηγεσία της Αστυνομίας είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις πρυτανικές αρχές, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να προσέρχεται και να αποχωρεί με ασφάλεια από το Πολυτεχνείο.

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Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 15/11 έως και τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18/11, ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας στις εξής οδούς:

Στουρνάρη , στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου. 28 ης Οκτωβρίου (Πατησίων) , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πεζόδρομος Τοσίτσα .

. Πεζόδρομος Πολυτεχνείου .

. Μπουμπουλίνας , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας. Τζωρτζ , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου. Μπόταση , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου. Κάνιγγος , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη. Σολωμού , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων. Καποδιστρίου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου. Πλατεία Εξαρχείων .

Χαλκοκονδύλη , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος. Αβέρωφ , στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28 ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28 Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη. Βερανζέρου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη. Σπ. Τρικούπη , στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων. Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17-11-2026 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Ομονοίας .

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου. Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Λ. Βασ. Σοφίας , σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Γέλωνος , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη. Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας. Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας. Λ. Βασ. Αμαλίας , σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας. Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) , στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας. Αθηνάς , σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Ερμού , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς). Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα. Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας. Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας. Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου. Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας. Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου. Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου. Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου. Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου. Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, σύμφωνα με Απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.