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Κλήρωση Τζόκερ: Οι αριθμοί που μοιάζουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Δείτε τους αριθμούς που κληρώθηκαν στην κλήρωση Τζόκερ 3145 της 15ης Νοεμβρίου για το μεγάλο έπαθλο του ενός εκατομμυρίου ευρώ που μοίραζε το παιχνίδι.

Κλήρωση Τζόκερ: Οι αριθμοί που μοιάζουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ
15/11/2026, 22:15
TANEA Newsroom
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/11) η κλήρωση 3145 του Τζόκερ, το οποίο επρόκειτο να μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 5, 6, 14, 37, 39 και Τζόκερ ο αριθμός 2.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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