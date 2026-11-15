43 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους: Φιέστες στα Κατεχόμενα, αρραγές μέτωπο καταδίκης από Αθήνα και Λευκωσία

Μαύρη επέτειος για τον ελληνισμό, με την Κύπρο να παραμένει υπό τουρκική κατοχή - Δείτε τι έγραφαν τα «ΝΕΑ» για την ημέρα που η Κύπρος χωρίστηκε στα δύο

Τη συμπλήρωση 43 ετών από την ημέρα που ο τότε ηγέτης των τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς, κατά παράβαση κάθε έννοιας Διεθνούς Δικαίου και αψηφώντας τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανακήρυξε παράνομα και μονομερώς την δήθεν ανεξαρτησία του ψευδοκράτους σηματοδοτεί η 15η Νοεμβρίου.

Μια θλιβερή για τον ελληνισμό επέτειος, η οποία βρίσκει την Άγκυρα και το κατοχικό καθεστώς να στήνουν προκλητικές φιέστες παρουσία υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων, την ώρα που Αθήνα και Λευκωσία υψώνουν ένα αρραγές διπλωματικό τείχος καταδίκης, ζητώντας την επανέναρξη των συνομιλιών για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού.

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Η αποσχιστική ενέργεια της 15ης Νοεμβρίου 1983, η οποία έχει καταδικαστεί επανειλημμένα ως νομικά άκυρη με τα ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, γιορτάζεται με κάθε επισημότητα στα Κατεχόμενα. Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ έδωσε το «παρών» στην προκλητική στρατιωτική παρέλαση στην κατεχόμενη Λευκωσία πλάι στον κατοχικό ηγέτη, ενώ οι προκλήσεις κορυφώθηκαν με αεροπορικές επιδείξεις του ακροβατικού σμήνους «Τουρκικά Αστέρια» πάνω από την κατεχόμενη Κερύνεια.

Η Άγκυρα παραμένει η μοναδική πρωτεύουσα διεθνώς που αναγνωρίζει το παράνομο μόρφωμα, επιμένοντας στη ρητορική της διχοτόμησης και εμμένοντας στη λογική των δύο κρατών.

Ηχηρό μήνυμα Χριστοδουλίδη

Απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα εθνικής ενότητας και αποφασιστικότητας.

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Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «από την παρανομία δεν μπορεί να παραχθεί δίκαιο» και ξεκαθάρισε πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της κατοχής ή τις αξιώσεις για λύση δύο κρατών.

Παράλληλα, ο Κύπριος Πρόεδρος απηύθυνε κάλεσμα ελπίδας και κοινής πορείας προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες του, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το μέλλον τους δεν βρίσκεται στην κατοχή και τη διχοτόμηση, αλλά σε μια ελεύθερη, επανενωμένη και ευρωπαϊκή πατρίδα, χωρίς στρατούς κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις».

«Ανοιχτή πληγή»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Εκκλησία της Κύπρου, με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο να χαρακτηρίζει την ανακήρυξη του ψευδοκράτους ως ένα «ανοσιούργημα κατά της ειρήνης και της δικαιοσύνης προς τον Κυπριακό Ελληνισμό», οι πληγές του οποίου παραμένουν ανοιχτές.

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Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου εξέπεμψε σαφές μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, καλώντας όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να μείνουν πιστά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η κυπριακή διπλωματία επαναβεβαίωσε την ετοιμότητά της για άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, πάντα εντός του συμφωνημένου πλαισίου της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Κομοτηνή: Κύπριοι φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν έξω από το τουρκικό Προξενείο

Μέλη της Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Κομοτηνής άφησαν ψήφισμα διαμαρτυρίας έξω από το τουρκικό Προξενείο, στο πλαίσιο της αντικατοχικής πορείας που διοργανώθηκε την Κυριακή, με αφορμή τη μαύρη επέτειο.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την παλιά Πρυτανεία της Κομοτηνής, με τους Κύπριους φοιτητές να διαμαρτύρονται για τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στο βόρειο τμήμα του νησιού και να στέλνουν μήνυμα μνήμης και διεκδίκησης.

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Ακλόνητη η συμπαράσταση της Αθήνας

Η Αθήνα στέκεται από την πλευρά της αταλάντευτα στο πλευρό της Λευκωσίας, με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να καταδικάζει απερίφραστα τη συμπλήρωση 43 ετών από τη μονομερή αυτή ενέργεια.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ απέρριψε κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιταχθεί σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού, σεβόμενη απόλυτα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ελληνική κυβέρνηση χαιρέτισε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των συνομιλιών, επιδιώκοντας μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Τι είχαν γράψει τότε τα «ΝΕΑ»

Η έκδοση της 15ης Νοεμβρίου είχε «προλάβει» την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, αν και η είδηση συνέπεσε με και σχεδόν επισκιάστηκε από τη δολοφονία του Ελληνοαμερικανού Τζορτζ Τσάντες, στρατιωτικού ακόλουθου της αμερικανικής πρεσβείας. Η εφημερίδα κυκλοφόρησε Β’ Έκδοση στις 10:30 π.μ. και σε πρωτοσέλιδο χτύπημα καταγράφει ότι «ο Ντενκτάς ανακήρυξε χωριστό κράτος στην Κύπρο».

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Λευκωσία και Αθήνα τέθηκαν, όπως ήταν λογικό, σε συναγερμό, με την Κύπρο να ζητά έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ στην Ελλάδα θα συνεδρίαζε εντός της ημέρας το ΚΥΣΕΑ.

Στο κείμενο αναφέρεται πληροφορία του πρακτορείου Associated Press, το οποίο επικαλείται Τούρκο αξιωματούχο που δεν κατονομάζει και ο οποίος «επιδίωξε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Άγκυρα είχε προσπαθήσει να αποτρέψει την ενέργεια του Ντενκτάς».

Όμως την επόμενη ημέρα, όταν η κάλυψη ήταν πολύ εκτενέστερη, σε άρθρο του με τίτλο «Η απάτη Ντενκτάς και οι στόχοι της», ο αείμνηστος δάσκαλος της δημοσιογραφίας Νικηφόρος Αντωνόπουλος καταρρίπτει κάθε ισχυρισμό ότι δήθεν η τότε ηγεσία του ψευδοκράτους δεν έδρασε κατά τις επιταγές της Άγκυρας:

«Χρειάζεται αρκετή αφέλεια […] για να δεχθεί κανείς πως τα όργανα του κ. Ντενκτάς συνήλθαν χθες το πρωί αυτόβουλα και αυτοδύναμα, αψηφώντας τις οδηγίες ή τις “συστάσεις” της Άγκυρας και αποφάσισαν μόνα να διακηρύξουν την “ανεξαρτησία” τους. Ωσάν οι Τουρκοκύπριοι “βουλευτές” θα μπορούσαν να υπάρχουν και να συνεδριάζουν και να αποφασίζουν αν δεν υπήρχε στρατός κατοχής για να τους στηρίξει και δύναμη κατοχής για να επιβάλουν τις “αποφάσεις” τους. Και ήταν καταφανής η υποκρισία της Άγκυρας, όταν οι εκπρόσωποί της εμφανίστηκαν χθες το πρωί δήθεν κατάπληκτοι για όσα συνέβαιναν και έτοιμοι να διασπείρουν σε εύπιστους (ή το ίδιο υποκριτές…) ξένους ανταποκριτές την εντύπωση πως οι άνθρωποι του Ντενκτάς τους είχαν “αιφνιδιάσει” και πως είχαν κινηθεί χωρίς να ζητήσουν τη γνώμη τους, ή ακόμα – γιατί και αυτό ακούστηκε – εναντίον των “υποδείξεών” τους».

Στη σελίδα 7 του φύλλου της 16ης Νοεμβρίου διαβάζουμε για «πανελλήνια αγανάκτηση» έναντι της κήρυξης του ψευδοκράτους και διοργάνωση διαδηλώσεων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και για τις αντιδράσεις της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους έγινε σε περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα ασκούσε την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της (10μελούς τότε) ΕΟΚ, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιάννη Χαραλαμπόπουλο να τονίζει ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι «οι Δέκα αποδοκιμάζουν και καταδικάζουν κάθε ενέργεια που θα έθετε σε κίνδυνο τη λύση του Κυπριακού εκτός διαπραγματεύσεων ή που θα παρεμπόδιζε τις σχετικές πρωτοβουλίες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ντε Κουεγιάρ».

Στο φύλλο της 17ης Νοεμβρίου η εφημερίδα κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο «Ο λαός απαντά στους συνωμότες με την πορεία για το Πολυτεχνείο», αναφέροντας ότι η πορεία στην αμερικανική πρεσβεία θα αφορά και την αντίθεση των Ελλήνων στην κήρυξη του ψευδοκράτους.

Αιώνιος – θα έλεγε κανείς – εκφραστής της επικαιρότητας μέσω των σελίδων των «ΝΕΩΝ» ο γελοιογράφος Κώστας Μητρόπουλος που ανήμερα της Επετείου του Πολυτεχνείου παραλληλίζει την ραδιοφωνική εκπομπή των φοιτητών μέσα από το υπό κατάληψη κτίριο της Πατησίων με τις κραυγές απελπισίας του κατεχόμενου κομματιού της Κύπρου.