Ο Έλληνας καταδικασθείς στρέφεται κατά της απόφασης, που είχε απορρίψει πριν από περίπου δυόμισι χρόνια τις αιτήσεις αναίρεσης, που είχαν υποβάλει και οι δύο δράστες

Στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου η αίτηση του Ροδίτη καταδικασθέντος για την υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη, με την οποία στρέφεται κατά της απόφασης, που είχε απορρίψει πριν από περίπου δυόμισι χρόνια τις αιτήσεις αναίρεσης, που είχαν υποβάλει και οι δύο δράστες.

Μέσω της νέας προσφυγής, η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που είχαν τεθεί κατά την προηγούμενη διαδικασία, επικαλούμενη τη σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου.

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Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει αρχικά εάν η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει παραδεκτή. Εφόσον περάσει αυτό το στάδιο, θα ακολουθήσει η εξέταση του εάν υπάρχουν νομικοί λόγοι που δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται, ότι οι δύο άνδρες, ένας Αλβανός και ένας Έλληνας, που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό και τη δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας, έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια φυλάκισης ο καθένας.